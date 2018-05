Desde hace cuatro días, varios foros, cuentas de en redes sociales y medios online han distribuido datos personales sobre la víctima de la Manada, que incluyen el nombre, DNI, fotos y vídeos de la joven, así como la facultad en la que estudia e imágenes que supuestamente han sido sacadas del vídeo de la violación.

Hasta el momento, no ha trascendido el cierre o medidas concretan contra ninguno de ellos. Tan sólo Forocoches ha decidido actuar por cuenta propia tras una campaña de denuncia en redes sociales iniciada después de que varios de sus miembros hubieran reproducido fotos y datos personales de la víctima, y a raíz de que varias de las compañías patrocinadoras de ese foro hayan anunciado la retirada de sus anuncios en de sus páginas.

En los últimos días, usuarios de redes y algunos medios de comunicación online se han sumado a desvelar datos de la joven y a unirlos a imágenes y comentarios denigrantes, que algunos usuarios de redes sociales han considerado como consitutivos de posibles delitos de odio. Una de estas páginas web es un medio ligado a grupos de la supremacía blanca de Estados Unidos y el neonazismo. Otro, un medio digital de nuestro país ha publicado un pseudoartículo firmado con nombre y apellido por un supuesto periodista. En él se incluyen fotos de la joven, supuestas imágenes de la violación y comentarios denigrantes hacia la víctima. El medio también ha distribuido la información a traves de su cuenta de Twitter.

Desde la noche de este viernes, varias personas, algunos relacionados con medios de comunicación, han denunciado estas páginas a la policía por varios medios, aunque han resaltado alunas dificultades para realizar la denuncia en la página web de la Policía.

Una web Nazi ha publicado en abierto TODO el material de la víctima de La Manada... llevo toda la noche intentando denunciar en delitos telemáticos pero el formulario no envía https://t.co/ip5NWbaZOF — Pepo Jiménez (@kurioso) 5 de mayo de 2018

Hoy varias webs, de las que no pienso mencionar el nombre, están revelando datos privados de la víctima de La Manada. Una chica de 18 años a la que se han empeñado en joderle la vida de todas las maneras posibles. @policia cuánto vais a tardar en actuar? El tiempo es oro. — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) 5 de mayo de 2018

Responsables la jefatura Superior de Policía ha afirmado a Público que su unidad de ciberdelincuencia "ha recabado las páginas y medios que están difundiendo datos personales de la víctima y se ha elaborado un informe que ha sido remitido esta misma mañana [por este sábado] a la autoridad judicial de guardia en Madrid".

Antonio Nevado, jefe de la oficina de prensa y relaciones informativas de la Dirección General de la Policía, no ha confirmado que las páginas de estos medios estén en el informe, pero sí ha afirmado que el informe remitido al juez por la unidad de ciberdelincuencia es exhaustivo y que incluye páginas que revelan datos de la joven recopilados hasta la misma mañana de este sábado. "La unidad de ciberdelincuencia lleva trabajando sobre los datos durante los últimos tres o cuatro días y se ha hecho un informe completo con todo lo que se ha encontrado en la web. Es la autoridad judicial ahora la que tiene que tomar medidas si lo considera oportuno, la policía no puede cerrar páginas a menos que lo diga un juez", concluye.

Según ​este relato, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida contra las páginas que difunden información sensible y personal sobre a joven, ni contra los que distribuyen imágenes de un sumario que sigue siendo secreto. Según fuentes consultadas por Público, si los hechos son muy graves un juez o la jueza de guardia podría decretar el cierre o levantamiento de la información de forma urgente. Si no, el lunes entrará en reparto para que el juzgado al que le toque la causa decida a partir del lunes si toma medidas contra estas páginas.