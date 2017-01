La policía nacional investiga un vídeo de una brutal agresión a una adolescente en Canarias

MADRID.- La Policía Nacional está investigando unos vídeos que han circulado por las redes sociales en los que se aprecian agresiones en lo que parece ser Arrecife por parte de dos jóvenes a otra adolescente.



Los vídeos muestran imágenes salvajes, con una de las agresoras pateando la cabeza de la agredida que, tirada en el suelo, sólo se protege la cabeza de los repetidos golpes que recibe.

Según Cadena Ser, la Policía Nacional ya investiga los hechos y está cerca de identificar a las implicadas, tanto la agredida como las agresoras y la persona que pudo grabar el vídeo y a la que se le escucha reírse en uno de ellos.



No obstante una de estas supuestas agresoras habría publicado en Facebook su disculpa, según recoge El diario de Avisos: "Lo hice mal, fui inhumana, y pido perdón a todos no por como me siento yo y como la hice sentir a ella, soy consciente de que son solo palabras, las cuales no borran mis impunes actos, pero quiero al menos mostrar mi arrepentimiento'. Escribe una de las supuestas agresoras.