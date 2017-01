Sanidad, Justicia e Interior llevan diez años ignorando las denuncias contra una web pro-anorexia

@SandrAry_5



MADRID.- "¿Cómo puedo producirme el vómito?", "La mejor dieta: 10 kilos en 10 días" o "Tips para distraerse del hambre" son sólo algunas de las secciones que ofrece una de páginas que fomentan los trastornos alimentarios en la red. Mientras un total de 6.493 personas registradas continúan diariamente sumiéndose en la enfermedad, los organismos correspondientes (ministerios de Sanidad y de Justicia, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra), conscientes de la problemática, no han ofrecido respuestas clarificadoras sobre posibles soluciones.



Ana y Mia es una página web que fomenta la anorexia y la bulimia, donde sus visitantes intercambian pautas y consejos para hacer desaparecer el hambre y que los familiares y amigos no se percaten de que tienen un caso próximo de trastorno alimentario. Tras una década en la red, los organismos correspondientes no han actuado y las mentes más vulnerables en este ámbito siguen alimentando su trastorno.



“No sabéis lo que daría por poder mirarme al espejo y no sentir asco, por no sentirme culpable cada vez que como, y poder ser realmente feliz”

El Ministerio de Sanidad, consultado por Público, asegura ser consciente de la problemática y afirma tener constancia de la existencia de la página, pero ha dado largas a este medio durante una semana acerca de tomar medidas al respecto. Por su parte, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha explicado a Público que no existe investigación alguna en relación a dicha página web, por lo que se desconoce “tanto si ha sido denunciada con anterioridad como el resultado de las gestiones, caso de existir, tendentes a su retirada”.



Los Mossos d’Esquadra aseguran que la denuncia de la página web está tramitada y gestionada, pero no especifican las medidas tomadas ni ofrecen respuestas sobre el cierre o el futuro de la web pro-anorexia.

“Si no comes nada en una semana, perderás más peso que yendo un mes entero al gimnasio”

Lidia Amella es la madre de Nadia, una joven adolescente que sufre anorexia nerviosa desde hace cuatro años. Tras su denuncia en change.org y numerosas páginas web dedicadas a criticar el fomento de los trastornos alimentarios, Lidia escribió el libro Adolescencia herida. Comiendo con tu enemiga en diciembre de 2016, donde narra en primera persona la impotencia que sufre el familiar de una persona de la que se ha adueñado la anorexia. Su reivindicación en change.org, lanzada hace tres años y que incluye una carta a los representantes políticos, ha recogido por ahora 279.739 firmas, pero no ha habido respuesta alguna por parte de ningún organismo. “He conseguido que cierren alguna página de Facebook, pero este blog no”, explica Lidia a este medio.



La creación de estas páginas web no es ilegal, a pesar de que sean retiradas cuando se realiza una denuncia. “Un día se cierra una y al día siguiente se abren dos”, critica Lidia.

Amelia Salanueva, una senadora de Unión del Pueblo Navarro, se interesó por la causa de la madre de la joven con anorexia y su grupo político redactó una enmienda de adición el 11 de marzo de 2015, donde se proponía añadir un nuevo artículo -143 bis- de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que requería la prohibición de la creación de páginas web que fomenten los trastornos alimentarios e incluía una sanción económica y penal para los que vulneraran esta disposición. Únicamente obtuvo ocho votos a favor, por parte de UPN, PAR, Foro Asturias y un senador del Partido Popular. CiU se abstuvo y el PP y PSOE votaron en contra de la enmienda.



Edades de 11 a 40 años

“Prepárate para la perfección” es el mensaje con el que reciben las creadoras de la página web a sus visitantes. Imágenes del antes y el después de famosas que han sufrido trastornos alimentarios son para ellas un objeto de motivación, que emplean para animarse a alcanzar su meta, e ideas irracionales que toman como “consejos” llenan estos blogs. No les asusta todos los riesgos que conllevan esos cambios de hábitos tan severos, porque no son conscientes de ellos, ni limitar sus capacidades personales e intelectuales por centrarse únicamente en el físico, porque no ven más allá.

“Tus padres, en el fondo, están decepcionados contigo, ya que su hija se ha convertido en una gorda e inservible niña”

Ana representa la anorexia y Mia la bulimia. Las niñas (y las no tan niñas) con trastornos alimentarios acuden a este blog en busca de ayuda, pero se encuentran con todo lo contrario: un mundo que las adentrará más en la bulimia y en la anorexia y que además les premiará por ello, llenándoles de halagos y recompensas emocionales.

La mayoría de las 6.493 personas registradas en Ana y Mia rondan los 14 o los 16 años, aunque hay alguna de solo 11. Sin embargo, la anorexia y la bulimia son enfermedades que no tienen edad y no sólo inciden en la adolescencia, donde son más vulnerables; también afectan a personas de 30 y 40 años en adelante, y algunas han dejado colgada su experiencia en esta página.

En una de las secciones de la web, las usuarias pueden plasmar sus trucos dietéticos para poder compartirlos y ayudar a adelgazar a otras chicas, de forma que se pueden encontrar post con la estimulación de comportamientos compulsivos del tipo “¿Cómo puedo producirme el vómito?”, “La mejor dieta: 10 kilos en 10 días” o “Tips para distraerse del hambre”.



“Déjame decirte un secreto: tus padres, en el fondo, están decepcionados contigo, ya que su hija se ha convertido en una gorda e inservible niña. Pero yo estoy a punto de cambiar todo esto, espero mucho de ti. No te está permitido comer mucho, comenzarás lentamente…”, reza un texto en Ana y Mia



“Léeme si tienes hambre”

La anorexia y la bulimia no tienen edad ni peso: nunca será suficiente, advierte esta web cuya autoría se desconoce. “Porque la comida es como el arte… existe sólo para mirarla”, el vivir queda en un segundo plano. Así, las que se dicen creadoras de la página te aconsejan que “no gracias a la comida es sí por favor a la delgadez”. Además, incluyen fotos de personas con sobrepeso indicando “Esto te puede pasar si comes”.



“Te aseguro que si tomas chicles SIN AZÚCAR y bebes al menos seis litros de agua al día, olvidarás la sensación de hambre” o “en tu casa usa ropa apretada para recordar por qué haces esto” son algunos de los consejos que ofrecen a sus visitantes para continuar adelgazando en lo que podría ser un camino irrevocable hacia la muerte.



"Culpable" por comer

Algunas de ellas reconocen en la propia página que hay un problema en su obsesión con la alimentación, pero no ven el origen en su mente, sino en que realmente se merecen sufrir por adelgazar más y más: “Comer es una maldita delicia de la que cada día intento alejarme porque es una maldición… ¿Por qué ésta obsesión? Esto no es un juego. No sabéis lo que daría por poder mirarme al espejo y no sentir asco, por no sentirme culpable cada vez que como, y por poder ser realmente feliz”, expresan en la web.



Para aquellas que padezcan anorexia, advierten escribir un diario acerca de todo lo que comen, para que les dé “vergüenza que los demás lean todo lo que comiste como una cerda” y así eviten comer; comer hielo si el hambre se apodera de ti o incluso golpearte el estómago. Las víctimas de trastornos alimentarios se alejan del mundo exterior, ya que asocian cualquier salida con amigos a comer y terminan por evitarlas. “Este mundo no es hermoso, pero es necesario para llegar a la perfección”, aseguran en la página.

Las usuarias habituales de la página comparten un grupo de Whatsapp -al que ha tenido acceso Público-, donde intercambian información acerca de cómo continuar adelgazando y mantener su secreto alejado de sus familiares. “Átate fuerte algo a la panza por la noche; por la mañana duele, pero no es tanto”; “Aún tengo que perder 12 o 15 kilos más para estar perfecta”; o “Si no comes nada en una semana, perderás más peso que yendo un mes entero al gimnasio” son algunas de las experiencias compartidas en uno de los chats creados, donde 38 chicas se sumergen en el mundo de Ana y Mia siempre que lo busquen.

Procedentes de diversas nacionalidades, todas rondan entre los 13 y 20 años, comparten sus estaturas y pesos y fijan una meta que pretenden alcanzar, y que seguramente nunca dejarán de prolongar.