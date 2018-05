Willy Toledo, tras plantar al juez: "En España no hubo una transición"

El actor Willy Toledo ha comparecido junto al actor Javier Bardem y el humorista Leo Bassi, entre otros, en lugar de acudir como investigado al juzgado, donde ha sido citado para este martes por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.

El actor ha asegurado que en España "no hubo una transición" y que "no hemos conseguido quitarnos la losa de 40 años de franquismo". En esta misma línea se ha manifestado su compañero de profesión Javier Bardem, que ha afirmado que estos tiempos que vivimos "nos retrotraen al franquismo",

Rueda de prensa de Willy Toledo.

Toledo estaba citado este martes a las 11:30 en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid para declarar como investigado por presuntamente haber insultado a Dios y a la Virgen, después de que el pasado 18 de abril no acudiese a la primera citación judicial al entender que no cometió delito y que no debe ser investigado por una simple crítica política y social, según explicó entonces su letrado.

La rueda de prensa ha tenido lugar en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Vallecas.

El magistrado le volvió a citar para este martes "con apercibimiento de que no comparecer ni alegar causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención", según la providencia a la que tuvo acceso Efe.

La imputación es por los comentarios vertidos por el actor en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla.

Willy Toledo responde a las preguntas de la presna tras su comparecencia. J.G.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María", escribió el actor, que al conocer su primera citación como investigado ya advirtió de que no acudiría para no participar en una "farsa" y que tendrían que detenerlo.

Su abogado, Enrique Zulueta, ha explicado que confía en que la propia fiscalía solicite, sin más trámite, el archivo de las actuaciones, ya que "que una persona pueda perder la libertad por escribir una expresión, como mucho malsonante, porque el Estado considere que pudiera herir determinados sentimientos religiosos, es más propio de un sistema inquisitorial que de un sistema penal democrático".

"Recordemos que este país es aconfesional desde 1978. El Código Penal está para proteger valores importantes en los que haya consenso social, y los sentimientos religiosos es obvio que no son uno de ellos", ha añadido.