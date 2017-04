La afición del Borussia Dortmund, conocida en el mundo del fútbol como una de las mejores aficiones del mundo, nos enseñó, una vez más, el lado más solidario ser humano. Una hora y media antes del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Mónaco, tres artefactos explotaron al paso del autobús del Borussia Dortmund cuando se dirigía al estadio. El ataque, cuya autoría es hasta ahora desconocida, se saldó con dos heridos: el jugador español Marc Bartra y un policía que precedía en moto al autobús del equipo.

Los fans de ambos equipos conocieron la noticia una vez sentados en sus respectivas localidades. Acto seguido, la afición del Mónaco coreó “Dortmund, Dortmund” para animar a la grada local, que respondió con una gran ovación. El partido, finalmente, fue aplazado para este miércoles.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) 11 de abril de 2017

Pero la cosa no se iba a quedar ahí. Los aficionados alemanes inundaron las redes sociales con el hashtag #BedForAwayFans. El objetivo: acoger a aquellas personas, seguidoras del Mónaco, que se habían desplazado hasta Dortmund para ver el partido. Los alemanes publicaron además las fotografías que reflejaban ese gran gesto de acogida, hecho que ha sido aplaudido y compartido en las redes sociales.

If you need a #bedforawayfans for this or next night, just ask me. Speak a little bit french and will support you. @AS_Monaco — Jay Jay (@doerpm) 11 de abril de 2017

#bedforawayfans increíble los hinchas del Dortmund acogiendo a seguidores del Mónaco. Qué bonito es el fútbol. pic.twitter.com/cB396BFX25 — AS Mónaco (@ASMonacoSphera) 11 de abril de 2017

Buenos días.

No conozco a ninguno de los 5.

Pero me parece la foto del día, por todo lo q significa. pic.twitter.com/1SvEnUq5y5 — Pablo Laso (@pablolaso) 12 de abril de 2017

Esto debería ser siempre el fútbol, me quito el sombrero con los fans de Dortmund y Mónaco 👏👍✌⚽⚽⚽#bedforawayfans pic.twitter.com/s6XvaH9Ii4 — Adrián Martínez (@AdriMartinezNav) 11 de abril de 2017

Lo lindo del fútbol. Los hinchas del #Borussia le dieron hospedaje en sus casas a los del #Mónaco, luego de la suspensión del partido. pic.twitter.com/r40Uvs88wA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 12 de abril de 2017

EL FUTBOL NO LLORA, SONRÍE 💛 ¡Dortmund y Monaco mas unidos que nunca! Esto nos llena el alma de felicidad. #bedforawayfans #echteliebe pic.twitter.com/jqmPgKxyTm — Borussia Dortmund (@DortmundLatino) 11 de abril de 2017