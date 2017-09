Este domingo, unos 400 cargos electos han sido retenidos y agredidos por furibundos nacionalistas con banderas, pero usted no verá nada en algunas portadas de los principales periódicos de este país porque son cargos reunidos por Unidos Podemos y porque los furibundos nacionalistas pertenecen a la ultraderecha.

Ayer grupo de fascistas agredió a la presidenta Parlamento Aragón y mantuvo encerrados a centenares de cargos públicos. ¿Qué dice la prensa? pic.twitter.com/mYHvceIkgZ — Alejandro Torrús (@ATorrus) 25 de septiembre de 2017

Un grupo de medio millar de ultraderechistas cercó este domingo la asamblea por el diálogo que Unidos Podemos convocó en Zaragoza, luciendo banderas de España, banderas franquistas y profiriendo todo tipo de insultos y amenazas a los políticos -concejales, alcaldes, diputados autonómicos, estatales y europeos- que asistían a la misma.

Unos nazis en Zaragoza retienen a dirigentes de Podemos, si fuesen los del Partido Popular, los habrían disuelto a palos.#Asamblea24S pic.twitter.com/gVVyFRDoMc — Se Sensato (@sesensato1) 24 de septiembre de 2017

Los ultras llegaron a agredir a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, que recibió un botellazo. También amenazaron a periodistas, pidiéndoles tener "cuidado con lo que publican". Una fotógrafa freelance relató a Público que fue amenazada de muerte.

"Basura", "guarro", "hijos de puta"... son algunos de los insultos que pudieron oírse mientras que la Policía, según ha asegurado Podemos, reconocía no tener efectivos suficientes para garantizar su seguridad si salían a la calle.

"Basura, guarro, hijo de puta" y botellazo a la presidenta de las cortes de Aragón Esta es la gentuza que defiende el @PPopular #Asamblea24S pic.twitter.com/PFV6qdqqq8 — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 25 de septiembre de 2017

"Imaginaos que lo que le ha pasado a Podemos en Zaragoza le hubiera pasado al PP en otra ciudad", comentan los tuiteros. Pues no ha sido así y el tratamiento que muchos grandes medios españoles han dado a la vergonzosa situación ha sido totalmente anecdótico, cuando no de apoyo. No hay ni rastro del cerco de los ultraderechistas en las portadas de las ediciones de papel de los cuatro principales periódicos españoles: El País, El Mundo, La Razón y ABC.

En el caso del diario de Prisa hay que irse hasta la página 22 para encontrar el tema, en la noticia titulada: "Iglesias y Colau piden a Sánchez que impulse una consulta". En Twitter varios usuarios han recriminado a "El periódico global" que en la red social tildase a los ultras de "manifestantes con banderas de España".

Manifestantes con banderas españolas asedian la asamblea de Podemos en Zaragoza https://t.co/TklQMVy9eq pic.twitter.com/yPhEAuuc60 — EL PAÍS (@el_pais) 24 de septiembre de 2017

Hoy día El País titularía el 23F: "Servidor público con bigote interrumpe momentáneamente la sesión del hemiciclo". https://t.co/CpxRZG9ad6 — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de septiembre de 2017

Por su parte, El Mundo recoge la noticia en un pequeño despiece en la página 10. Bajo el titular "Protestas contra la 'asamblea'", califica a los ultras de "manifestantes".

El diario ABC, ya ni disimula y habla del grupo de 500 personas que retuvo, insultó y agredió a políticos y periodistas como si representasen a toda Zaragoza. En su página 12, recoge una foto del "escrache" y titula: "Zaragoza contra los cómplices". En el texto asegura que "centenares de personas se reunieron ayer en la capital del Ebro en un escrache contra los dirigentes de Podemos, reunidos en Zaragoza para exigir un referéndum separatista". Posteriormente, en la página 19 se habla de "medio millar de personas que portaban banderas de España y de Aragón".

En cuanto a Televisión Española, una de sus informaciones ha indignado a las redes sociales al definir como "grupo de manifestantes por la unidad de España" a los ultras.

Canal 24 horas de la TV pública española: "Un grupo de manifestantes a favor de la unidad de España". Blanqueamiento repugnante. #TVE pic.twitter.com/2iO8doFeXG — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 24 de septiembre de 2017

Tanto la situación en Zaragoza, como el tratamiento de los medios han provocado un aluvión de críticas en las redes:

Os falta esta foto , es de hoy. pic.twitter.com/NkQtlUz6WN — Protestona (@protestona1) 24 de septiembre de 2017

Esto tampoco lo saca la Caverna: neonazis españolistas apedrean en Zaragoza un coche de @tv3cat y le colocan banderas del reino de España. pic.twitter.com/1kdrVbJMxH — Diego PODEMOS ✊ (@DiegoPodemos) 24 de septiembre de 2017

Solo imaginaos que lo ocurrido hoy a Podemos, IU, ERC... en Zaragoza le ocurre al Partido Popular en Alsasua. ¡SOLO IMAGINADLO! #Asamblea24S — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 24 de septiembre de 2017

Si ves galerías de medios no cómplices de los fascistas, no te costará encontrar pajarracos. — Lenny (@Lenny_Comie) 24 de septiembre de 2017

Fascistas gritan "Podemitas,hijos de puta","fuera d Aragón","ratas,cobardes d mierda" mientras persiguen a miembros de Podemos en Zaragoza. pic.twitter.com/otIc0X24xf — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 24 de septiembre de 2017

Y luego dice el PP que manipula TVE que los ultras no son suyos — Malgenia (@Malgenia7) 24 de septiembre de 2017