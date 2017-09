El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió este martes a Rajoy en la Casa Blanca. Ambos mantuvieron un almuerzo de trabajo y posteriormente ofrecieron una rueda de prensa.

Los periodistas y, sobre todo, los tuiteros estaban esperando ansiosos las primeras imágenes. Cuando los medios las recibieron, las mostraron de forma inmediata. Cuando les llegó a los tuiteros… hicieron de las suyas.

Madre mía la traductora de Rajoy en la Casa Blanca pic.twitter.com/SXgQVVHreu — robotronk (@robotronk1) 26 de septiembre de 2017

Encuentra las 7 diferencias : pic.twitter.com/FaV7IUmAVh — Manolo er del Twiter (@ManoloEldelTWIT) 26 de septiembre de 2017

Rajoy se reúne con Trump. pic.twitter.com/fA84BuIs5V — El Majara de Turno (@majara0) 26 de septiembre de 2017

Rajoy en la casa blanca defiende que España debe permanecer unida. pic.twitter.com/l88196h7Zk — Chemo. (@ChemoBayo) 26 de septiembre de 2017

#TRUMPnotWelcome

We invite you a relaxing cup café con leche in the Plaza Mayor

¿Quién es esta tía Mariano?

No sé Trum, venía con el avión pic.twitter.com/aMAwTuZjKh — Protestona (@protestona1) 26 de septiembre de 2017

"Pues shí que eshtá avanzada la tecnología americana en ruedash de prensha..." pic.twitter.com/dLqLPPiluX — KiKeNiCo (@KiKeNiCo) 26 de septiembre de 2017

Madre mía Trump y Rajoy... pic.twitter.com/WzvbfCYIt0 — Supel Latón (@Supel_Laton) 26 de septiembre de 2017

-I like Catalunya. They do things

-(Bien, a ver si ahora habla del alcalde y el vecino como le dije)

-Neighbour choose the major

-(Perfecto) pic.twitter.com/bo1Zbk8eTv — Supel Latón (@Supel_Laton) 27 de septiembre de 2017

Primera imagen del encuentro entre Rajoy y Trump. pic.twitter.com/jq5PAjqI9E — El Tio Bartolo (@tio_bartolo) 26 de septiembre de 2017

He tenido que meter el meme del mono en esta foto ! pic.twitter.com/RfAZSnF6kW — Fer Novato (@fer_novato) 27 de septiembre de 2017

Se va a quedar flipado... pic.twitter.com/ku8y2vvDcz — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 27 de septiembre de 2017

Te interesará:

-“La Guardia Civil en Catalunya, Rajoy en Washington… Oportunidades así para tomar La Moncloa vais a tener pocas”