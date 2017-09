Por Sandra Rodríguez y Christian González

Avanza la semana, y ya estamos a martes.

Aquí estamos, un día más para resumiros qué se cuence en las noticias y en Twitter.

Que básicamente hoy es una historia de patriotas.

Se acerca el 1-O y los sentimientos cada vez están más claros

Por cómo va yendo todo, tiene pinta que será una jornada tranquila, donde la democracia y el entendimiento sabrán abrirse paso a través del diálogo y el consenso.

Todo el mundo está poniendo de su parte para relajar los ánimos. Ya hemos empezado a comprender que lo esencial es escucharnos

Porque si hay algo en los genes de nuestra nación es saber reconocer nuestros errores y aprender de ellos

Y muestra de ello ha sido ver a decenas de ciudadanos despedir a los refuerzos policiales de camino a Catalunya al grito de “¡A por ellos, oé!", "¡Viva España!", “¡Catalunya es España!” o “¡España no se rinde!".

¿Van a luchar contra las tropas napoleónicas? ¿Contra los caminantes blancos? No, van a detener un referéndum. ¡A POR ELLOOOOSS OEEEEEEE!

Claro que sí. Siempre manifestándonos por las cosas importantes

¿Cómo volver a atraer a los desencantados para recomenzar un proyecto de futuro común? Sin duda, así.

Y es que el despliegue policial en Barcelona ha dado mucho que hablar

Piolín como símbolo policial en Barcelona, ciudadanos arengando a la Guardia Civil con gritos... Somos los mejores dando que hablar al mundo.

No acaban aquí las geniales ideas. Otra cosa que ha ido fenómeno para reconciliarnos con Catalunya ha sido lo de la ultraderecha en Zaragoza: gentes manifestándose con banderas españolas, como dice la prensa. Vale, algún pollo había en las banderas, pero seguro que no se dieron ni cuenta. A un torero sin ir más lejos le pasó hace poco…

Por no hablar de lo de cerrar webs. Una plan sólido, sin fisuras.

Y una maravilla más: regalar banderas para luchar contra el nacionalismo.

Felipe González también ha querido salir a poner su granito de arena para calmar las aguas.

Podéis imaginaros…

Afirma que España vive una “dramática crisis de Estado” y compara la situación en Catalunya con Venezuela.

Dice que la situación en Catalunya es lo que más le ha preocupado en 40 años

Hablando de Felipe González… Me está faltando alguien estos días…

En fin, veremos qué pasa con esta guerra entre nacionalismos y quién gana.

Tenemos mucho que perder si las cosas acaban mal...

Como todo esto siga así, este fin de semana va a marcar una página en los libros de historia

Cambiando de tema, Rajoy está en EEUU

El presidente se ha cruzado el Atlántico para fortalecer nuestra posición ante la superpotencia mundial

Rajoy llevaba tiempo esperando esa reunión. Trump ya…

Nuestro presidente va a reunirse con una persona muy querida en el mundo y en EEUU, claro que sí.

Suponemos que hablarán de sus cosas: Catalunya, Corea de Norte…

-The worse the better for all and the worse for all the better, the better for me their political benefit.

-WTF

-Es very difficult todo esto pic.twitter.com/L2w4h1zRQY

— No Abras Paz (@noabraspaz) 26 de septiembre de 2017