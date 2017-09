"Cuando la ciudad no tiene baños públicos, es ideología"; "una ideología que te prohíbe tomar una cerveza sentado en un banco pero no tiene problema si lo haces a 1,5 metros sentado en una terraza"; "que excluye a los más pobres". El tuitero @gamusino ha creado un hilo en su cuenta de Twitter reivindicando el no uso de la ciudad como negocio, ironizando sobre lo "horrible" que sería utilizar los espacios públicos sin un fin de gasto.

El punto de partida ha sido la pradera gigante en la que se ha convertido la Plaza Mayor de Madrid, con motivo de sus 400 años, que permanecerá hasta este domingo 1 de octubre. La gente ha ido a tumbarse, leer libros, charlar... sin convertir la plaza en un sitio comercial.

Aquí podéis leer el hilo entero:

Qué horror. Hay gente que está disfrutando la Plaza Mayor sin estar consumiendo ni nada. Malditos rojos que no ven la ciudad como negocio. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

A veces se cree que el urbanismo más a nivel de calle no tiene ideología, pero yo pienso que sí. Y mucha. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Cuando eliminas o dejas de mantener hasta que desaparecen las fuentes porque "quien quiera beber agua que se meta en un bar", es ideología. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Cuando la ciudad no tiene baños públicos, es ideología. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Cuando no hay bancos donde sentarse, y si necesitas descansar toda tu opción es estar en un lugar de pago, es ideología. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Cuando cualquier espacio abierto se concibe como un espacio de paso o de acciones comerciales y terrazas, es ideología. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Hay una ideología que considera que la calle es un espacio que aprovechar para hacer negocio. "Crear riqueza/empleo" dirán, que suena mejor. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Que un espacio donde la gente se relaciona, se sienta a leer el periódico, hace su vida, descansa, bebe agua... es espacio desperdiciado. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Una ideología que te prohíbe tomar una cerveza sentado en un banco pero no tiene problema si lo haces a 1,5 metros sentado en una terraza. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Una ideología que considera que poner bancos, baños públicos, fuentes de agua... es tirar el dinero. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Una ideología hecha para gente que vive en un espacio cerrado y va a otro espacio cerrado y su interacción con la calle es desde su coche. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Una ideología en que la calle es un lugar de paso, nunca de estancia. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Una ideología hecha, obviamente, para gente que tiene dinero o espacio privado donde pasar el tiempo. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Es decir, una ideología que excluye a los más pobres, personas mayores, niños, adolescentes. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

¿Y si no hubiese que sacar rendimiento al máximo a la calle? ¿y si simplemente por ser ciudadanos nos la mereciésemos? — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

¿Y si nos permitiésemos el lujo de que la calle fuese patrimonio de todos sin tener que pensar en cómo usarla para que alguien saque dinero? — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Qué loco, ¿eh? — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Ser peatón es lo más democrático que existe. Todos lo somos, sin importar edad, renta, ideología o condición física. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

El triunfo de esta ideología ha sido que sea un "derecho" (por ejemplo) usar 12 m2 de espacio público para almacenar una máquina apagada. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Que nadie se cuestione que un bar haga una ampliación de facto de su local a costa de espacio de todos (y para saltarse la ley antitabaco) — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

Y sobre todo, que hasta la "izquierda radical" que nos gobierna en Madrid tema enfrentarse a esta ideología. — Fernando Dé (@gamusino) 28 de septiembre de 2017

