Es un tuit falso y la que se suponía que era su autora lo ha desmentido, pero aún así las críticas y los insultos le siguen lloviendo. Se trata de la captura de un mensaje que se le atribuye a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Supuestamente ella dice: "La ayuda de 500€ a todos los inmigrantes sin papeles es un gran avance hacia la España plural multicultural. Valencia acoge Welcome Refugees”.

Conceder 500€ es un gran avance cultural ?

Welcome Refugees @monicaoltra ? Querida, usted no está bien de la cabeza. pic.twitter.com/37y7UTzuNY — ▶️ADiós ???????????? (@ADios_hi) 6 de diciembre de 2017

Sin embargo, Oltra lo ha desmentido: “Este tweet es un montaje, yo no he tuiteado esto. Espero que hagas rectificación y pidas disculpas a la altura de tu tweet, que difunde un bulo”. Su autor, el tuitero @ADios_hi, ha reconocido que se trata de un montaje. Sin embargo, no lo ha borrado y decenas de tuiteros siguen criticando e insultando a la vicepresidenta valenciana.

Este tweet es un montaje, yo no he tuiteado esto. Espero que hagas rectificación y pidas disculpas a la altura de tu tweet, que difunde un bulo@malditobulo — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 7 de diciembre de 2017

Estos seguidores que tengo son algo "diablillos" y me han colado un fake.

Lo siento señora Oltra , me he equivocado , no volverá a pasar. — ▶️ADiós ???????????? (@ADios_hi) 7 de diciembre de 2017