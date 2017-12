Paradojas de la vida. Perder un concurso por fallar una pregunta cuando llevas la respuesta escrita en la camiseta es una de ellas. Eso le pasó a Alberto en Ahora Caigo, cuando Arturo Valls le preguntó qué era Steve Rogers en la película Los Vengadores y él contestó "doctor". Llevaba puesta una camiseta del Capitán América.

"Nos ponemos camisetas y no sabemos ni qué llevamos puesto", apuntó el presentador del concurso, a lo que el joven añadió "postureo total". Los tuiteros tampoco han tardado en señalar el evidente error del concursante y han planteado posibles opciones de lo que se le pasó por la cabeza a Alberto.

Este chico es como el que se pone una camiseta de Nirvana o the Ramones solo porque está de moda, sino no me lo explico...

— Eli Chan (@Elii_Chann) 11 de diciembre de 2017