Ilusión, traiciones, tensión, risas, lágrimas, detenciones… Lo cierto es que el proceso soberanista catalán daría para un peliculón. Incluso para una trilogía. El tuitero @Kuestmaster ha pensado exactamente eso y le ha puesto hasta título: 'The Process™'. Pero hay más. Ni corto ni perezoso, Kuest, como se hace llamar en la red, se ha lanzado a seleccionar el casting perfecto.

¿Quién sería el mejor actor para interpretar a Carles Puigdemont en la gran pantalla? ¿Y a Carme Forcadell? ¿Y a Mariano Rajoy? Este hilo tiene la respuesta. Bienvenidos a 'The Process™', próximamente en las pantallas más independientes:

“Tom Cruise es Carles Puigdemont. El héroe. El que ha de guiar a los buenos a la libertad”.

“Le acompañan Jodie Foster como Carme Frocadell, y Russell Crowe como Oriol Junqueras”.

“También estará Jason Statham como Raül Romeva. Se encargará de las escenas de acción”.

“Tendrán un papel secundario, pero importante, Danny de Vitto como Jordi Pujol y Josh Brolin como Artur Mas. Los padres del proceso”.

“Los outsiders del Team Procés: John Travolta como David Fernández y Evangeline Lilly como Anna Gabriel”.

“Con la inestimable colaboración de Christopher Walken como Eulàlia Reguant”

“Y ahora los equidistantes. No se sabrá si te puedes fiar de ellos. Lena Dunham como Ada Colau y Shia Labeouf como Pablo Iglesias”.

