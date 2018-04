El medio ultra 'Alerta Digital' ha informado del atropello masivo en la ciudad alemana de Munster, que ha causado varios muertos, con la frase: "El karma existe". Exactamente, el titular de la noticia ha sido: ¡El karma existe! Un camión arrolla a una multitud en Munster (Alemania) y provoca varios muertos y decenas de heridos.

No aclara el medio ultra qué ha hecho Alemania para que el "karma exista" al sufrir un ataque con varios muertos. Sin embargo, no es muy difícil unir esta expresión con la decisión de un juez de este país de no extraditar al expresidente de Catalunya Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Esta es solo una hipótesis,,,

Alegrarse de las víctimas de un atentado es apología al terrorismo ¿No @policia?

¿Quién tomará medidas sobre esto? ¿Quién detiene a estos "periodistas"?https://t.co/83OpTf69lb

Pongo capturas no vaya a ser que ahora lo borren como buenas ratas. pic.twitter.com/NbWK9xPmuG — Srα. Sнelвy ???? (@Thaniia92) April 7, 2018

LA MEN TA BLE https://t.co/XcKvcx4ghw — Andreu Franco (@afbigata) April 7, 2018

Hay quien, como Beatriz Talegon, ha pedido que se cierre este periódico digital.

Espero que se tomen medidas de una vez por todas contra este medio @sindicdegreuges @policia https://t.co/48zQ5INw7p pic.twitter.com/X3l9XsZJyW — Bea Talegón ???? (@BeatrizTalegon) April 7, 2018

La respuesta, en la inmensa mayoría de la comunidad tuitera, ha sido la de la estupefacción...

alegrarse de las desgracias ajenas, especialmente si pasan en Alemania, el Franquismo ataca de nuevo https://t.co/pPfP9axfzo — Josep Jover (@josepjover) April 7, 2018

@policia Disculpen, para que se actúe contra estas execrables incitaciones al terrorismo, el odio y la muerte, ¿hay que denunciar de manera particular o algo? Gracias. https://t.co/NiEKzRjHM7 pic.twitter.com/Ft4zB5EPsT — Miguel (@MiguelGMacho) April 7, 2018

Este medio que deja atrás a la extrema derecha ya ha protagonizado varias polémicas con sus titulares. Por ejemplo, este que le dedicó a Ada Colau: "Felizmente, la alcaldesa de Barcelona no abortará a su hijo: Ada Colau anuncia que está preñada a sus 42 años". Esa noticia, no obstante, fue finalmente eliminada de su página web.

Este diario también fue sancionado con 60.000 euros por llamar cerdos a vascos y catalanes. Concretamente, en el espacio que presenta Armando Robles, un empresario malagueño que en los años noventa llegó a desempeñarse como jefe de prensa del polémico Jesús Gil, se pudieron escuchar expresiones como: "¿Dónde metemos a esos 70.000 cerdos, cerdos he dicho bien, vascos y catalanes que van a acudir a la final de la Copa del Rey a degradar los símbolos de nuestra nación?". Y otras como: "Yo les echaría al mar pero no sé si van a caber todos".