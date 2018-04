La carta de Méndez de Vigo de 1976 donde defendía la violencia de la extrema derecha

"La violencia de la impropiamente denominada extrema derecha es el reflejo de su legítima defensa ante el asalto de grupos activistas de signo absolutamente contrario, con un marcado cariz comunista".

Esta escalofriante frase aparece en una carta de 1976 escrita por 17 alumnos de la facultad de Derecho de la Complutense que remitieron al entonces ministro de Educación, Robles Piquer. Entre los firmantes, aparece el nombre del ahora delegado del mismo ministerio, Íñigo Méndez de Vigo.

Este jueves, el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela ha compartido en Twitter la noticia que recogía esta carta en La Voz de Galicia el 21 de marzo de 1976. En ella se pueden leer las palabras concretas de los universitarios.

Aqui o Ministro de Educacion Mendez de Vigo presumindo de extremista de dereita cando era estudante, acompañado dalgunha outra personalidade galaica. Clases de democracia que nos quere dar quen foron educados no falanxismo e a violencia!!! pic.twitter.com/KnQQUX0dvJ — Lourenzo Fdez Prieto (@lourenzofp) 11 de abril de 2018

A parte de defender la violencia de la derecha ultra como "legítima defensa", el escrito dicta que "mientras la convivencia universitaria no esté garantizada debidamente, la respuesta no puede ser otra por parte de los que queremos que la autonomía de la Universidad sirva para erradicar de ella la blasfemia intolerable y las soeces injurias a la patria y al Rey".

El tuit -pero sobre todo la carta- no ha dejado indiferente a los usuarios de la red social. Las reacciones contra la violencia defendida por Méndez de Vigo y sus compañeros pretenden ser todo un ejemplo de convivencia ideológica.

Algunos han pedido al ministro que ahora no pretenda dar lecciones. Otros han dicho que sería acusado de terrorismo -o no-. También le han reprochado que sea 'El novio de la muerte'. Y los más duros, que deje de esconderse tras el "oropel" de la democracia cuando ese no es su papel.

Qué malas esas izquierdas, profiriendo blasfemias, e incluso cosas feas del señor rey. Del todo intolerable. Menos mal que estaba allí el actual ministro y otros tantos como él para: "ejercer la violencia en legítima defensa". — culoteRoto (@culoteRoto) 12 de abril de 2018

Hoy en día, con la ley que ha aprobado su partido, sería detenido por terrorista... ¡ah, no! que los de derechas no... y eso... — Jon Etxeberria (@jon_etxeberria_) 11 de abril de 2018

Vaya vaya con el Ministro de Educación,CulturayDeporte y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo (novio de la muerte)y otros 'grandes' de España: "La violencia de la extrema derecha es el reflejo de su legítima defensa". Hala sigue dando lecciones de democracia (y aprendete alguna) — Jaime A.Tonda???? (@jaimeatonda) 12 de abril de 2018