“Un audio robado hunde a Pablo Iglesias: cócteles Molotov contra la Guardia Civil”: así titula el diario ultra Esdiario un artículo publicado en su web este domingo como si fuera una exclusiva. La realidad, sin embargo es otra: se trata de un bulo desmentido hace años.

Una ‘fake news’ que no sólo Esdiario ha difundido: el diario La Razón lo ha publicado y después lo ha eliminado (aún está en la caché de Google); Edurne Uriarte se ha hecho eco en su blog de ABC, y también lo han sacado otras webs como Periodista Digital. El Partido Popular, que tan preocupado se declara con la difusión de noticias falsas, también ha difundido este bulo: la cuenta PP Huelva lo ha publicado en su cuenta de Twitter.

El texto, como se ha explicado hasta la saciedad, saca un extracto de una intervención de Iglesias en un foro al que acudió hace varios años invitado por Izquieda Anticapitalista. En él, Pablo Iglesias dice frases como “yo voy en camiseta a las instituciones y voy ahí a montar el pollo” o “la clave del poder no está en las instituciones, está en nuestras pelotas, está en la calle”. Pronuncia esas palabras, pero la realidad es que está haciendo una caricatura de un tipo de discurso de izquierda que él criticaba. En la misma intervención, refiriéndose a la caricatura que estaba haciendo, dijo: “Cualquiera que se identificase con la caricatura que he representado no sólo sería un psicópata, sería un subnormal profundo”.

El bulo ha sido difundido en el pasado de muchas formas. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo difundió en el Congreso de los Diputados. Entonces, desde Maldito Bulo, ya advirtieron que era falso y lo explicaron con un vídeo:

Pablo Iglesias no pidió disculpas por "no romper la cara a los fachas de la tv" Era parte de un discurso paródico. ???????? pic.twitter.com/vk8jjqBDmo — MALDITO BULO (@malditobulo) 13 de junio de 2017

Ahora muchos tuiteros han tratado de advertir de la falsedad de esta noticia, pese a lo cual la mayoría de los medios (y el PP) no han rectificado:

¿Te ha llegado esto por alguna red social o lo has leído en algún tabloide como @ESdiario_com? Que sepas que es un BULO. Pertene a un vídeo ya desmontado hace años en donde @Pablo_Iglesias_ estaba ironizando sobre la política. Contrasta siempre la información que lees. pic.twitter.com/UzJMpimAfb — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 22 de abril de 2018

Las #FakeNews están de moda. Aquí un ejemplo del tabloide ESdiario manipulando con un fake que ya desmontó @malditobulo:

????https://t.co/2A1v30qBJX Confunden interesadamente una parodia con la realidad ????. La "noticia" es tan falsa como el máster de Cifuentes. #TRUMPismo pic.twitter.com/KesFVYNtMW — PODEMOS (@ahorapodemos) 22 de abril de 2018

@ESdiario_com ha sacado una increíble "exclusiva"

"Un audio robado hunde a Pablo Iglesias, cocteles molotov contra la GC"

Como no podría ser de otra forma, se trata de una Fake News desmentida hace tiempo, con lo cual la "exclusiva" ni está ni se le espera

Abro hilo #EnLasCloacas pic.twitter.com/82qQ8KZ8TM — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 22 de abril de 2018

Ayer se colgó (otra vez) el video manipulado dónde sacan fuera de contexto una intervención en el año 2013, el video cuenta hasta ahora con un total de 93.826 visualizaciones, no está nada mal para ser un bulo y algo ya publicado años atrás ???? pic.twitter.com/rQGDoj534U — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 22 de abril de 2018

Rápidamente cuentas afines a Tabarnia y la extrema derecha recogen la noticia como maná caído del cielo, la mayoría sabiendo q se trata de una manipulación, pero q le vamos hacer, es su día a día, repetir una mentira hasta q parezca verdad pic.twitter.com/pjN7yusCrR — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 22 de abril de 2018

