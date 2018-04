El hashtag #Cuéntalo sigue traspasando fronteras. La iniciativa comenzada por Cristina Fallarás a raíz de un artículo de la codirectora de Público, Virginia Pérez, ha provocado que miles de mujeres de todo el mundo hayan comenzado a denunciar en primera persona los casos de violencia y abusos que han sufrido a lo largo de sus vidas. La indignación por la sentencia a ‘La Manada’ ha hecho que #Cuéntalo se haya convertido en tendencia mundial en las redes sociales.

Este domingo el diario estadounidense The New York Times se hacía eco de las protestas en España y contaba a sus lectores cómo la palabra #Cuéntalo había agrupado las experiencias de abusos sufridas por mujeres “incluyendo prominentes periodistas, escritoras y políticas”.

En Argentina, el diario Clarín también se hace eco del tema: “#Cuéntalo: el hashtag de historias de abusos y femicidios que repercutió en Argentina”. En el artículo, explican que “comenzó en España por la indignación ante el fallo judicial a los miembros de ‘La Manada’”, y aseguran que “este domingo el hashtag se convirtió en la primera tendencia en Twitter con más de 430 mil tweets pasadas las 19.30”.

Precisamente en América Latina las mujeres han acogido con fuerza la iniciativa. Este lunes #Cuentalo era el tema más comentado de Twitter en Argentina, Colombia y México y uno de los más comentados en Chile, Perú y Guatemala. Estos son algunos relatos que cuentan las mujeres de estos países:

Octubre 2017 , Fui a una juntada en al alto avellaneda , cuando volvía para mi casa, un ''amigo'' me dijo que me acompañaba, termino tratando de abusar de mi sexualmente , cuando lo conté nadie me creyó por el echo que el era ''una buena persona como para hacerme eso'' #cuentalo — Yiyu (@yiyx_) 29 de abril de 2018

Tengo 15 años, fui a comprar pan con $100, un hombre me ofreció cambio de ese billete, me secuestro, me violo, me mato y tiro mi cuerpo en Punta Lara. Su excusa: "Cuando tomo, me saco y no sé lo que hago, fue un flash" Lo cuento yo porque Maria Soledad Tedeschi no puede #Cuentalo — Briana???? (@Briana_KN) 29 de abril de 2018

Tengo 12 años. Mi padrastro me violó y me asesino. Luego me arrojó en la ruta, abajo de un puente. Lo cuento yo, porque Florencia Di Marco no puede. #Cuentalo — sᴏғıᴀ (@sxfia_f) 30 de abril de 2018

Tengo miedo, tengo miedo cuando subo al colectivo, tengo miedo cuando camino, tengo miedo cuando estoy sola en la calle, tengo miedo por mi, por mis amigas, por mi hermana, tengo miedo de salir y no volver más #cuentalo — FLOR ???????? (@floor_lagos) 30 de abril de 2018

Sali de mi casa el viernes 13 de marzo para ir a una entrevista de trabajo en Palermo. Mi cuerpo apareció días después, dentro de una bolsa de arpillera, a la vera de la ruta 4, en Llavallol.

Lo cuento yo porque Daiana García no puede #Cuentalo — s.c ???? (@scborel) 29 de abril de 2018

Tenía 6 años, mi profesor me encerró en el salón y me violó, 5 años después el está libre... ¿Cuál es la justicia de este país?, Lo cuento yo porque mi amiga no quiere hablar #Cuentalo. — Lu ???? (@Luump_) 30 de abril de 2018

Tenía máximo siete años, salía a jugar al parque pero alguien tocaba mis partes...nunca dije nada porque era parte de la familia, sigo sin decir nada por pena. #Cuentalo — Sagitta (@Mupidoce) 29 de abril de 2018

Fui a Valdivia a ver a una amiga. Una de esas noches, fuimos a un lugar, una fiesta, un bar y pusieron droga en mi vaso. Me encerré en el baño, mientras me seguía un tipo, mareada a punto de desmayarme. Alcancé a avisar a mi amiga por teléfono. Vomité. Me salvé. #cuéntalo — Javiera José (@rocanrolear_) 27 de abril de 2018

No todas podemos contarlo. No todas somos lo suficientemente fuertes. Ni en terapia he podido verbalizarlo. Pero todas, todas hemos estado ahí en algún momento. #Cuentalo — La Llama (@bibliollama) 29 de abril de 2018

Relacionado:

-Tuiteros de derechas que se definen solos con sus comentarios sobre la violencia machista y el caso de ‘La Manada’