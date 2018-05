Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, un acto, una silla entre medias y una foto: es la conjunción de elementos que se han alineado para crear un meme que se ha hecho viral en las últimas horas.

La imagen, tomada por el fotógrafo Chema Moya durante el acto conmemorativo de la Fiesta del 2 de Mayo en la Real Casa de Correos de Madrid y distribuida por la agencia EFE, es verdaderamente llamativa. La vicepresidenta y la ministra de Defensa se sientan con una silla de por medio y cada una mira para un lado. Una circunstancia que muchos han interpretado como un símbolo del distanciamiento en dos de las mujeres más poderosas del Partido Popular y de la supuesta enemistad que existe entre ellas.

En las redes, la imagen ha servido para multitud de bromas y fotomontajes, cada uno más hilarante que el anterior:

— No Abras Paz (@noabraspaz) 2 de mayo de 2018

Cuando reservas una silla para un cargo del PP en la Comunidad de Madrid no implicado en un caso de corrupción. #2deMayo #DíaDeLaComunidadDeMadrid pic.twitter.com/srYh7biZ0E

"¿Cristina Cifuentes? No, no. Yo me llamo Tipa de Incógnito". pic.twitter.com/8VMTrzt3Im

— Roboto (@mekausi) 2 de mayo de 2018