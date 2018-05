“Lo cuento porque me aburro”. Así comienza el relato en forma de hilo de una tuitera que se ha convertido en uno de los temas más virales de las últimas horas y que algunos han comparado a la famosa historia de Manuel Bartual. El relato cuenta cómo el robo de unas plantillas de 75 céntimos en un bazar chino acaba llegando a juicio.

Su autora, Andrea Menéndez (@MenendezFaya), que trabaja en el citado bazar, explica que la (presunta) autora del hurto es una señora que “cada vez que viene roba. Por sistema”. Su jefe, harto, acaba llamando a la policía y ahí comienza la historia, que acaba con la supuesta ladrona ante una jueza. La caradura de la protagonista sumada al entretenido relato de Andrea ha enamorado a miles de personas. El primer tuit del hilo tiene ya más de 38.000 retuits y más de 53.000 “me gusta”. El punto de inflexión para la historia fue el retuit que hizo el futbolista Álvaro Arbeloa, cuya cuenta tiene casi seis millones de seguidores.

Andrea Menéndez ha explicado en el diario La Nueva España que nunca pensó que su trabajo en ese bazar le fuera a dar fama como escritora. Esta asturiana, aficionada a la escritura, que tiene tres libros publicados en Amazon, cuenta también en este medio que lo mejor de todo es que hay gente que le dice que su historia le ha alegrado el día.

Los retuits y los comentarios siguen llegándole por decenas. Esta es la historia:

El policía "señora, deme el DNI"

La señora "yo me voy a dar una vuelta que me siento mal"

-Señora usted no se puede ir

-A mí no me puede retener nadie

-Señora, soy la autoridad.

-Por 75 céntimos no me pueden detener

-Por resistirse a identificarse sí

-Tengo derecho a una llamada

— Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018