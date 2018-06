¿Has visto qué perrito? ¿Qué gafas? ¿Qué manos?: no me llames Sánchez, llámame Pedro

Nuevos aires soplan en la Moncloa. No sólo con el cambio en algunas políticas, también en la forma de comunicar. Los asesores de Pedro Sánchez parecen haber puesto el acento en la comunicación visual para vender las virtudes del nuevo presidente del Gobierno. Aunque por el cachondeo en las redes no se sabe muy bien si la estrategia está teniendo efecto o no.

En los últimos días hemos visto vídeos y fotografías distribuidos por La Moncloa que recuerdan mucho a las que conocemos de algunos presidentes estadounidenses, como Obama o Kennedy. Imágenes con un claro objetivo: humanizar a Sánchez y tratar de transmitir valores como cercanía, determinación, profesionalidad…

Primero fue su carrera por los jardines de La Moncloa. Después la foto con su perra, sentado en las escaleras de la residencia del presidente. Una imagen que claramente evoca a las de Obama, tomadas por su fotógrafo oficial, Pete Souza.

Sanchez se hace un book copiando las ideas de los presidentes USA. La foto del presidente con perro es un clásico de la política americana que Obama explotó como nadie en la Casa Blanca. pic.twitter.com/uWPyOrTiJg — J. M. A. (@jmi_1955) 26 de junio de 2018

Otro ejemplo muy comentado de esta nueva forma de comunicar fueron las fotografías de Sánchez con gafas de sol a bordo del ‘Falcon’, que fueron carne de meme.

.@sanchezcastejon vuela a la cumbre de Bruselas a defender la #Europa de los derechos sociales y luchar contra la xenofobia. Por una #Europamejor???????? pic.twitter.com/lSu9wyuUub — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de junio de 2018

Y en las últimas horas han sido sus manos. El perfil oficial de Moncloa en Twitter ha lanzado un mensaje aparentemente institucional acompañado de unas fotografías de un primer plano de sus manos. Las opiniones se dividen en si es una estrategia acertada o si se le volverá en contra. En lo que todos coinciden es en sacar el lado más cómico:

De esto a una fotopolla desde La Moncloa hay un paso, amigas: https://t.co/OXEaVrX0Mo — Roberto Enríquez (@BobPopVeTV) 26 de junio de 2018

“Me gustan gordas como los morcones de Jabugo” pic.twitter.com/OCRTUpJqxT — Azul (@PaharitoAsul) 26 de junio de 2018

Niños de España: aprovechemos este chocante tuit para recordar que el arte adivinarorio basado en la lectura de las manos - de las rayas, concretamente - se llama quiromancia. De la misma familia tenemos quirúrgico y quirurgo, que evolucionó a cirujano: que trabaja con sus manos. https://t.co/3PZDSCOKKf — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 27 de junio de 2018

Mañana en el Congreso, el presidente del gobierno curará a los enfermos y dará consuelo a las almas dolidas imponiéndoles las manos. Alabado sea. https://t.co/u0qKRY3JtQ — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 26 de junio de 2018

"Las manos del presidente marcan la determinación del Gobierno". Da un poco de vergüenza ajena. https://t.co/CVMd0hNSsU — Rubén Sánchez - Timocracia.com (@RubenSanchezTW) 26 de junio de 2018

Añado las fotos de las manos del Presidente descartadas pic.twitter.com/xnbr74FtYb — Froilán I de España (@FroilLannister) 26 de junio de 2018

Las manos del presidente marcan la determinación del Imperio pic.twitter.com/Ke1l1pHyLL — Marcos Iriarte (@MarcosIriarte) 26 de junio de 2018

.@sanchezcastejon evalúa sus recientes encuentros con líderes europeos tras visitar esta mañana a #AngelaMerkel en Berlín. Las manos del Presidente marcan la determinación del Gobierno. Mañana comparece ante el @Congreso_Es pic.twitter.com/ejz3NBdsfe — 5️⃣ ???????? (@cincoware) 26 de junio de 2018

Las manos del Presidente en tiempos de recortes también mostraban determinación. pic.twitter.com/dZBQU7k9K7 — George Kaplan (@GeorgeKplan) 27 de junio de 2018

Las manos del Presidente marcan la determinación del Gobierno. pic.twitter.com/Bx1mbK5Khu — Juarma (@_Juarma_) 26 de junio de 2018

"Las manos del Presidente marcan la determinación del Gobierno". pic.twitter.com/f5D3jzYcsd — Registrador Armuño (@Armunho) 26 de junio de 2018