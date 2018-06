Detrás de la vida una gran mujer, especialmente de una que triunfó en su profesión, hay una lucha contra el machismo. El caso de Ana María Matute, no fue una excepción. El pasado lunes se cumplieron cuatro años desde la muerte de la escritora, Premio Cervantes en 2010. A los homenajes a la autora de ‘Olvidado Rey Gudú', que incluyen una reedición conmemorativa de su obra más celebrada, se han sumado los recuerdos a su figura, también en las redes sociales.

Entre todos, ha destacado un hilo de Twitter que recuerda cómo el histórico machismo de la sociedad, aún mayor en su época, también puso sus zancadillas a Matute. En su relato, la tuitera @LadyOvejita narra la tóxica relación que tuvo con su primer marido, cómo éste intentó aprovecharse de su éxito y cómo la escritora logró librarse de él.

Una breve historia que recuerda a muchas otras y que anima a las mujeres "a no dejarse ningunear".

Hace un par de años estuve leyendo sobre la vida de Ana María Matute para escribir un trabajo de la universidad. Hay una etapa de su vida de la que no se habla mucho y sobre la que deberíamos reflexionar. Abro hilo (y eso que no soy de hilos). pic.twitter.com/GcGdF6ZPif

A la joven Matute no le gustaba especialmente el ambiente de los cafés literarios madrileños ☕ (encontraba que sobraba postureo y faltaba la chispa que sí había disfrutado en los bares barceloneses) pero su señoro no dejaba de lucirla por el café Gijón a ver si hacía contactos. pic.twitter.com/3iMEeje1CL

A pesar de sus esfuerzos, el tipo no levanta cabeza literaria (igual es que no era lo suyo), no ganaba un duro y se dedicaba a espanzurrarse los dineros de su esposa (que vendía libros como churros y ganaba premios, pero al ser mujer no tenía control sobre sus propios ingresos).

