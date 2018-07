Albert Rivera se declaró "encantado de liderar" el debate transversal feminista. El líder de Cs realizó estas declaraciones un día después del histórico 8 de marzo de 2018. Sin embargo, su partido rehusó secundar la huelga feminista, las cuotas de igualdad, el lenguaje sexista y se abstuvo a la derogación de la reforma del aborto del PP, entre otras iniciativas feministas.

Ahora, Ciudadanos vuelve a la carga con su particular ley de "gestación subrogada ", una norma conocida como "vientres de alquiler" y rechazada, a su vez, por colectivos feministas. Así, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados celebrada este martes, la diputada de la formación naranja Marta Martín, en su intento de defender la polémica ley registrada por su partido, confundió "sororidad" -la fraternidad entre mujeres- con "sonoridad" -cualidad del sonido-.

Esto le pasa a #Ciudadanos cuando contratan quien les haga un argumentario #feminista , pero se equivocan al leerlo. #sonoridad no es #sororidad . Pasó en la comisión de #igualdad durante la comparecencia de la ministra. #PactoDeEstado pic.twitter.com/1Yx57jmvLp

Esta equivocación, como era de esperar, no ha pasado desapercibida para los tuiteros, que han reprochado al partido de Rivera el "oportunismo sin formación" que le caracteriza, además de tildar la confusión de "vergonzosa" o "ridícula".

