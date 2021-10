La Comunidad de Madrid despedirá a más de la mitad de los "refuerzos covid"

A partir del 31 de diciembre, cerca de la mitad de los llamados "refuerzos covid", destinados a dar respuesta a la emergencia sanitaria durante la pandemia, no serán renovados. La Comunidad de Madrid ha trasladado este martes la medida a los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad la intención del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Esto significa que alrededor de un 45% de los 11.000 contratos formarán parte de plantilla y algunos de ellos pasarán a ser plantilla estructural, según ha señalado CC.OO. Una decisión insuficiente para los sindicatos, que han reclamado la incorporación íntegra de los contratados para paliar la emergencia.

"No nos parece la mejor noticia que podíamos oír puesto que no hablamos del 100%, dado el esfuerzo realizado en pandemia y que seguimos con torres, alas y plantas cerradas, listas de espera, SUAP cerrados, Atención Primaria desbordada, campaña de vacunación, plan de invierno, etc. Además, nos parece que sería un momento idóneo, para recuperar las 35 horas y aprovechar con la continuidad de estos profesionales. ¿Qué mejor reconocimiento?", han lamentado desde CC.OO.

Durante el encuentro con los sindicatos, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha señalado que las renovaciones se efectuarán atendiendo a los planes funcionales que elaboren los centros, convirtiendo a algunos de los refuerzos en personal de plantilla estructural.

El caso de Madrid se une, como ya avanzábamos, al de Andalucía, comunidad que ha decidido prescindir de 8.000 profesionales de los 20.000 contratados para hacer frente a la pandemia, renovando por seis meses a los 12.000 restantes.