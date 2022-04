Muere de cáncer a los 57 años Silvia Gambino, actriz de 'Escenas de matrimonio'

La actriz italiana Silvia Gambino (Palermo –Sicilia–, 1965) ha fallecido a la edad de 57 años a causa de un cáncer. Su exmarido, el actor y productor Alberto Closas ha sido el encargado de dar a conocer el deceso. La actriz encarnó a Asun en Escenas de matrimonio, la exitosa tira cómica inspirada en las Matrimoniadas que emitió Telecinco.



"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres, vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha lamentado Closas a través de Instagram.

Silvia Gambino alcanzó una gran popularidad en España bajo la batuta de José Luis Moreno, después de unos inicios a caballo entre la pasarela y la televisión. Su trayectoria, plagada de éxitos teatrales, es muy reconocida gracias a su inigualable vis cómica.

Su debut catódico tuvo lugar en 1979, en el programa Sumarísimo, dirigido por Valerio Lazarov. Más tarde, en 1995, se incorporó a La revista (TVE), con Jose Luis Moreno al frente. Un programa en el que coincidió con rostros icónicos de la época como Ana Obregón, Bárbara Rey, Alberto Closas, Alfonso Lussón, Florinda Chico, Manolo Royo, Iñaki Miramón, Luis Vareta y Juanito Navarro



Su idilio con la televisión se prolongó en el tiempo convirtiéndose en una figura clave en numerosos programas y series, tales como Espejo secreto (Norma Duval y Andoni Ferreño), En plena forma, La comedia, Sal y pimienta (Luis Merlo), El motocarro (Raúl Sender), Encantada de la vida (Concha Velasco), Risas y estrellas, Noche sensacional y en series como Qué loca peluquería o La sopa boba (Antena 3) y A tortas con la vida, de Jose Luis Moreno.