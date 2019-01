Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al Día'



Pues así quedó el podio del pasado 31 de diciembre en la San Silvestre de Archena, Murcia. El ganador masculino se llevó una copa que se veía desde lejos. La ganadora femenina... Una planta. La foto la ha subido la hermana de la ganadora al Facebook, que ha denunciado la situación embarazosa que tuvo que vivir su hermana, después de haber hecho exactamente el mismo recorrido que él. Por lo visto el hombre fue recibido con aplausos, confeti y su nombre por megafonía. A ella sólo le dieron las gracias.

Vox y la violencia machista

Cada día las mujeres tenemos que soportar micro y macro machismos de este tipo. Pero últimamente, desde que VOX irrumpió en la esfera pública con sus escaños en Andalucía, tenemos que soportar más cosas. Lo de ayer fue que este partido de extrema derecha, sin cuyo apoyo el PP no puede llegar al palacio de San Telmo, amenace con retirarle las llaves del gobierno andaluz si se aplican leyes específicas y ayudas contra la violencia machista. Es indignante e insultante. Pero que el PP de Casado entre al trapo, y ceda, es algo que probablemente ni siquiera muchos de sus votantes esperaban. Pablo Casado parece no tener líneas rojas tampoco en esto, a pesar de que se empiezan a oír voces discordantes en su partido. Algo que no es muy cotidiano en el PP. Llamar violencia domestica a esta lacra que nos asesina, nos viola y nos golpea por ser mujeres es retroceder décadas de lucha para la mujer. Equiparar la violencia de la mujer sobre el hombre a la recíproca es una provocación. Arrancamos público al día

Casado y Vox

El Partido Popular de Casado empieza a distanciarse mucho del centro y lo hace por llegar al poder en Andalucía. La primera cesión a la ultraderecha de VOX: ofrecer ayudas a los hombres maltratados, equiparándolos a la mujer. Pero empezó a ceder ayer en su discurso ante los suyos en Ceuta. Lo hizo con el lenguaje, y este es un tema que hiere, desgarra sensibilidades, porque supone dar un paso atrás en un camino, el de las mujeres víctimas de la violencia machista, que siempre ha estado lleno de piedras.

Soledad Cazorla

Empiezan a abrirse grietas en el PP, vienen del norte, como veis, afortunadamente en este tema. Queremos hablaros de Soledad Cazorla Prieto. Fue la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, responsable de constituir y dirigir la red de fiscales especialistas en violencia contra la mujer. Su carrera profesional estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la ley contra la violencia de género en España, destacando su implicación en la necesidad de que el papel de la fiscalía contribuyera a un adecuado tratamiento de las mujeres víctimas en el proceso judicial y, en especial, en la necesidad de proteger a los niños y las niñas que tenían que convivir con la dura realidad de la violencia contra sus madres. Hoy, la fundación que lleva su nombre, continúa con su lucha

San Carlos Borromeo

Hay formas y formas de entender el evangelio. La que tienen en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías en Madrid, es seguirlo a rajatabla, ayudando a los que menos tienen. Durante los años de la heroína, que se llevó por delante a toda una generación de jóvenes, la labor de la parroquia fue fundamental, y lo sigue siendo para las madres, que perdieron a sus hijos, y que se siguen reuniendo allí cada semana. La labor con los más necesitados ha continuado durante 25 años. Hoy Candela Barro ha estado allí.

Los peligros de los juguetes electrónicos

Supongo que ya habéis pedido vuestros deseos a los reyes magos. No queremos ser cenizos, pero si lo que habéis pedido es un dron, un robot, un avión teledirigido... Mucho cuidado con las aplicaciones que hay que descargarse para que funcione. Pueden ser un caldo de cultivo para hackers. Os cuenta mejor que yo, que me ha costado entenderlo, Natalia Rodríguez.