Puig y Moreno instan a Sánchez a revisar su pase a la fase 1 y Montero pide "no forzar el ritmo"

A Pedro Sánchez le crecen los enanos. Varias comunidades a través de sus respectivos presidentes le han pedido a Sánchez que revise su paso a la fase 1. En concreto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido a Sánchez "estudiar de nuevo" que toda la Comunitat pase a fase 1, algo que ha querido sintetizar con un concluyente: "Lealtad no es sumisión". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha sumado a las voces discordantes reclamando a Sánchez la revisión "inmediata" de la situación de Málaga y Granada.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha salido al paso del malestar de ciertas comunidades con la decisión del Gobierno subrayando que "no se puede forzar el ritmo". Illa, por su parte, se ha mostrado partidario de rechazar revisar los informes de estas Comunidades Autónomas y ha defendido la pulcritud con la que trabaja el equipo técnico del que no da los nombres.

Se da carpetazo, al menos de momento, a unas discrepancias que Ximo Puig ha puesto sobre la mesa tras la videoconferencia de este domingo del presidente de Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

"Solicito a Sánchez que tenga la misma sensibilidad"

Puig ha afirmado que quiere "evitar crispaciones innecesarias" porque buscar la confrontación "sería sumamente irresponsable" y "nunca estará ahí" la Generalitat, pero ha insistido en que la Generalitat "discrepa" de la decisión de que no haya pasado toda la Comunitat Valenciana a la fase 1. "Ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

El presidente de la Junta de Andalucía también ha mostrado su discrepancia al respecto. Llegando a exigir a Sánchez que se revise "de manera inmediata" la situación de las provincias de Málaga y Granada que quedaron en la fase 0 de la desescalada el pasado viernes, lo que considera "un agravio evidente".

Así lo ha explicado Moreno en una rueda de prensa telemática al término de una conferencia de presidentes en la que ha reclamado para Andalucía "el mismo criterio" aplicado en comunidades "con territorios que multiplican por cuatro la tasa de contagio" de Málaga y Granada.

"Solicito a Sánchez que tenga la misma sensibilidad, no pedimos ni más ni menos", ha dicho el presidente de la Junta, que ha sostenido que esta petición se realiza "sin ánimo de confrontar o discutir" sino porque es su "obligación" defender los intereses de los andaluces.

"Sin trasladar falsos agravios o especulaciones"

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que en la conferencia todos los dirigentes autonómicos han expresado que la desescalada debe abordarse con la máxima cautela, con lealtad y "sin trasladar falsos agravios o especulaciones".

"Lo que se ha expresado en la reunión por todos los dirigentes políticos es máxima cautela, lealtad y no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en esta pandemia", ha indicado Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la novena conferencia que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Asimismo, ha destacado que no se puede "forzar el ritmo" para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas "y en el ámbito económico y social". Y ha advertido a las CCAA que no se llegará antes "por correr de forma precipitada". "Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso", ha aseverado.