La investigadora Verónica Díez Díaz (Madrid, 1983) se especializó en Alemania en el estudio del movimiento de la cola de los saurópodos. Ahora trabaja en Museo de Historia natural de Berlín para mejorar la digitalización de la espectacular colección de fósiles de vertebrados con que cuenta esta institución, en la que se incluyen desde restos de grandes dinosaurios a pequeños dientes de mamíferos.

Sus aportaciones le han valido el Premio Líder Digital Femenina 2018, en la categoría de ciencia. La ceremonia de entrega se ha celebrado esta semana en Múnich.

¿Cuál es tu campo de investigación actual?

La paleontología se suele considerar una ciencia con una aplicación clásica que apenas ha variado en los últimos siglos. Extraer fósiles, describirlos en detalle, realizar fotos y dibujos, analizar relaciones de parentesco entre especies y patrones de biogeografía. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar en los últimos años.

Ahora además utilizamos técnicas y metodologías innovadoras como la digitalización. Se trata de una técnica muy accesible, tanto en equipamiento como en el uso de los programas informáticos necesarios y muchos investigadores la han incorporado en sus estudios. Sin embargo, el problema es que la digitalización de fósiles carece de un modelo homogeneizado. Y se publican los modelos tridimensionales sin la información necesaria para su verificación. Por ello, me he propuesto desarrollar un protocolo estandarizado para la creación de modelos 3D.

¿En qué consiste este protocolo estándar?



En mi proyecto he analizado qué metodologías de digitalización son las más propicias dependiendo de varios factores, como las características del fósil, el presupuesto y tiempo del que dispone el investigador, así como el futuro del modelo 3D. Gracias a esta información, podré desarrollar este protocolo estandarizado para que sea utilizado tanto por instituciones, como por otros científicos. Ya existen grupos e investigadores que estudian este tipo de técnicas –como fotogrametría en huellas de dinosaurio–. Así que mi idea es poner en común nuestros resultados y crear ese protocolo, en colaboración con otros investigadores de mi institución y con otros de fuera de Alemania.

¿Qué tecnologías estás empleando?

Actualmente estoy realizando modelos tridimensionales mediante fotogrametría y escáneres tridimensionales de luz estructurada, pero en poco tiempo empezaré a investigar y comparar resultados con escáneres de tomografía computerizada.

¿Cuál ha sido tu aportación?

Una correcta catalogación y el orden en una colección de historia natural es esencial para el buen mantenimiento de los especímenes y su fácil acceso. Lo mismo ocurre con las colecciones digitales: al realizar un modelo tridimensional de un fósil se está creando un cibertipo en el que está representada la mayor parte de la información del objeto físico. Mientras analizo los diversos métodos de digitalización, estoy creando una colección digital a partir de la colección física. A cada fósil virtual le adjunto varios archivos de metadatos en los que se detalla la información esencial y la recomendada, para que se pueda entender en el futuro cómo se obtuvo ese cibertipo.

Muchas veces no se puede acceder al fósil real por su tamaño o fragilidad, así que en estos casos el fósil digitalizado es de gran ayuda para realizar la labor investigadora. Los metadatos adjuntos también son imprescindibles para entender el contexto de su creación. La colección digital de nuestro museo es probablemente una de las más detalladas del mundo a día de hoy.

Verónica Díez Díaz observando una vértebra dorsal del saurópodo cretácico ibérico Lirainosaurus en la Universidad del País Vasco. / UPV/EHU

¿Crees que son necesarios estos premios para dar relevancia al trabajo que hacen las mujeres en la esfera digital?

Muchas veces parece que en campos como la informática, la política, la economía o la movilidad son solo hombres los que llevan la voz cantante, pero hay muchísimas mujeres que son pioneras en esas líneas profesionales. Global Digital Women, que es la organizadora de estos premios, es una plataforma internacional cuyo objetivo es dar visibilidad y empoderar a mujeres en diversos campos en los que la digitalización es un punto importante.

¿Cuáles son tus planes de futuro?

La investigación es mi plan de futuro –al menos el principal– y todas mis fuerzas van orientadas en esa dirección. Por suerte, tengo varias disciplinas que me gustan y que puedo interrelacionar, como son los dinosaurios saurópodos y el estudio de su locomoción –en el que va incluida la digitalización como parte de la metodología–. Pero también me encantan los trabajos de conservación de las colecciones paleontológicas. A día de hoy, la digitalización de las colecciones de historia natural debe ser una prioridad para el mantenimiento futuro de nuestro patrimonio.

¿Quieres volver a España?

Me encantaría volver a España y poder aplicar todo lo que he aprendido en Alemania los últimos años, pero no lo veo aún como una realidad factible. Ojalá en un futuro no muy lejano se incrementen los presupuestos y se pueda acceder con más facilidad a un puesto en investigación que no tenga una duración tan limitada. Por el momento, mi contrato actual es hasta 2021, y dentro de poco voy a presentar un proyecto a Sociedad Alemana de Investigación para liderar mi propio equipo de investigación en Berlín. Más adelante se verá.