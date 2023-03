Un programa de inteligencia artificial recrea un falso arresto de Trump y hace creer a muchos tuiteros que fue real

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, aseguró durante toda la semana pasada que iba a ser arrestado en el marco de una investigación sobre el presunto soborno pagado a la actriz porno conocida como Stormy Daniels para comprar su silencio. El arresto no se ha producido y el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acusado a Trump de crear "falsas expectativas" sobre su presunta detención.

Aún se desconoce si la Fiscalía de Manhattan arrestará o no a Trump, aunque medios como The New York Times señalan que esta posibilidad es real.

Lo que no es real es la supuesta detención de Trump que ha estado circulando por las redes sociales, donde se han publicado imágenes muy realistas de ese falso momento creadas con el programa de inteligencia artificial Midjourney.

El periodista Eliot Higgins creó en Twitter un hilo tras recrear en Midjourney cómo podría haber sido el supuesto arresto. Midjourney es una herramienta en la que el usuario introduce una descripción de texto de la imagen que quiere y la inteligencia artificial la crea. El resultado, en algunos casos, puede llegar a ser tan real como la vida misma.

Con su texto, Higgins creó una serie de imágenes –una cincuentena– en las que visualizó una historia completa: no sólo recreó el momento del arresto de Trump en las calles de Nueva York, sino que también mostraba la reacción de sus familiares, el juicio, su paso por la cárcel y una posterior fuga que terminaba con Donald Trump comiendo en un MacDonalds, de nuevo en libertad.

El hilo con las imágenes se hizo viral en Twitter y encontró hueco en diversos medios estadounidenses. Las imágenes no son perfectas pero sí son bastante veraces. El diario La Razón cuenta que tras la confusión creada por la supuesta detención de Trump, Tras esta repercusión, la herramienta Midjourney ha tomado algunas medidas para evitar que se repita.

Sin embargo, la realidad siempre será inimitable, según ha explicado el proio Higgins: "He notado que si pides expresiones, Midjourney tiende a representarlas de una manera exagerada, con arrugas en la piel muy pronunciadas por cosas como sonreír".