¿Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars?

Presente tanto en la aclamada serie del Mandaloriano como en las películas más clásicas de la saga de George Lucas, la célebre frase 'May the force be with you' ha quedado grabada en la mentalidad colectiva de sus fans hasta acabar convirtiéndose en el motivo por el que el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars.

Por la similitud fonética en lengua inglesa entre 'May, the 4th' y la frase que utilizan los caballeros Jedi, las redes sociales comenzaron a divulgar una fecha que ya es una efeméride.

La expresión se usa por primera vez en el guion original de la película de 1977 de la saga de La Guerra de las Galaxias (Episodio IV ― Una nueva esperanza). Es una manera dentro del colectivo Jedi para desear al otro el poder de la Fuerza, lo que significaría que la suerte está de su parte y puedan lograr lo que se propongan.

Un histórico origen

Con motivo del día de la legendaria franquicia, multitud de actos y actividades tienen lugar este jueves: maratones, disfraces de los protagonistas de la franquicia y exposiciones inundan las calles de varias ciudades del mundo. A pesar de ello, los motivos iniciales por los que se escogió el cuarto día de este mes nada tienen que ver con el universo de ciencia ficción.

El 4 de mayo de 1979 el diario británico London Evening News publicaba una nota de prensa firmada por el Partido Conservador en el que se felicitaba a Margaret Thatcher por su nuevo puesto de primera ministra de Reino Unido con la frase: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Los periodistas dieron una vuelta a la noticia con un juego de palabras que sonaba mucho a los fanáticos de la saga.

También Ronald Reagan recurrió al universo intergaláctico en su Iniciativa de Defensa Estratégica de 1980, en plena Guerra Fría. La operación consistía en defender Estados Unidos contra un posible ataque nuclear con misiles balísticos intercontinentales soviéticos y fue apodada a modo de crítica como Guerra de las Galaxias por estar basada en el Grand Moff Tarkin, uno de los villanos más sonados de la saga. La ambiciosa idea nunca se llegó a poner en marcha al ser, según la American Physical Society, imposible de llevar a cabo con la tecnología de los 80.

La anécdota no fue suficiente para establecer la fecha como día clave de Star Wars, sino que tuvo que llegar el festival de cine Toronto Underground Cinema, 32 años después del encumbramiento de la Dama de Hierro. El evento se celebró el 4 de mayo de 2011, lo que fue aprovechado por varias empresas para ofrecer descuentos de productos de promoción comercial de Star Wars.

Como curiosidad, el 5 de mayo se celebra el día de La venganza de los Fifth, que se corresponde con el tercer episodio de la saga. Es el momento en el que los fans conmemorarán su preferencia por los antagonistas de los Caballeros Jedi.