Agosto coge de nuevo ritmo con los estrenos de series

Tras un mes de julio un tanto escaso en cuanto a estrenos y regresos de series de esos de grandes expectativas y titulares rimbombantes, empieza agosto, donde el menú es bastante más variado y contundente. Llegan varias segundas temporadas interesantes, como la de Modern Love, y estrenos con estrellas hollywoodienses como Nicole Kidman en Nine Perfect Strangers. A continuación, algunas de las más destacadas.

'A la caza del amor '(2 de agosto)

Una miniserie de época de tres episodios en la que Lily James y Emily Beecham interpretan a dos jóvenes en los años veinte con ganas de comerse el mundo y vivir al máximo de sus posibilidades. Linda es la impulsiva que ansía el amor perfecto, la relación perfecta. Su compañera de viaje, Fanny, la prudente y realista que aspira a algo mucho más convencional. Ambas comparten ilusiones y una búsqueda: la del amor. Dirige Emily Mortimer, quien también figura en los créditos como creadora. A la caza del amor es una adaptación de la novela de Nancy Mitford. Además, en el reparto figuran Andrew Scott y Dominic West.



Una más: la tercera temporada de Intuición criminal (AXN).

'Mr. Corman' (6 de agosto, Apple TV+)

Joseph Gordon-Levitt lo hace todo en esta serie. Ha escrito el guion, ha dirigido los capítulos, ejerce como productor y, además, es el protagonista. El polifacético Gordon-Levitt se mete en la piel de un artista que se gana la vida con un trabajo que no es, ni de lejos, con el que soñó. Tuvo que aparcar su carrera musical y ha acabado ejerciendo como profesor en una escuela. Su vida laboral no le satisface. Y, por si eso fuera poco, su prometida le ha dejado y ahora vive con su mejor amigo de la adolescencia. Un treintañero atravesando una crisis existencial tan descomunal como cotidiana. Con un argumento así, parece un drama, pero no, hay comedia. En su regreso a la pequeña pantalla, este niño prodigio de la televisión se ha rodeado de Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández.

Una más: el estreno de Cruel Summer (Amazon Prime Video).

'¿Qué pasaría si…?' (11 de agosto, Disney+)

Nueva serie de Marvel en Disney+ y esta vez, de animación. El planteamiento es realmente interesante para cualquier fan de la Casa de las Ideas o del género de la gente en pijama. Lo que aborda esta producción es qué habría pasado si en lugar de ocurrir algo como se ha contado en el cine o en los cómics, se cambiase un pequeño detalle. Así por ejemplo, ¿qué pasaría si el Capitán América no fuese Steve Rogers y el escudo se lo hubiesen entregado a Peggy Carter? ¿Y si Black Panther viajase por el espacio? ¿Y si hubiesen rescatado a Tony Stark de aquel jeep y no hubiese acabado encerrado en una cueva?

Una más: la segunda temporada de Stargirl (HBO España).

'Modern Love' (13 de agosto, Amazon Prime Video)

Basada en una columna de The New York Times con ese mismo título, la primer temporada de Modern Love resultó ser una antología más que solvente con unas historias mejores que otras. Todas tenían en común el amor como temática y ahora vuelve con una nueva tanda de episodios, ocho, en los que se exploran sentimientos y relaciones distintas. Siguiendo el formato de la primera, cada capítulo se centrará en un relato y los protagonistas irán variando de uno a otro. Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoe Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodríguez y Lulu Wilson son los nuevos protagonistas.

Dos más: la segunda temporada de Valeria (Netflix) y el estreno de El reino (Netflix).

'Heels' (15 de agosto, Starzplay)

Tras poner fin a su etapa como Oliver Queen/Green Arrow para The CW, Stephen Amell apuesta en su nueva serie por un papel muy marcado también por la intensidad y las escenas físicas, aunque en un tono muy alejado del vigilante. Ambientada en el mudo de la lucha libre profesional, Amell da vida al mayor de dos hermanos enfrentados dentro y fuera del cuadrilátero. La réplica se la da Alexander Ludwig. Al final, se trata de la historia de una familia, de una herencia en sentido más figurado que literal y una rivalidad alimentada por la competitividad en una pequeña comunidad.

Una más: la segunda temporada de L: Generación Q (Movistar Series).

'Nine Perfect Strangers' (20 de agosto, Amazon Prime Video)

La australiana Liane Moriarty es la autora de la novela en la que se basa Nine Perfect Strangers, que cuenta con el equipo de la exitosa y alargada Big Little Lies detrás. Delante de la cámara, Nicole Kidman y Melissa McCarthy como protagonistas de una historia rodada en un centro de salud en Australia al que sus pacientes/clientes acuden bajo la promesa de que dejarán atrás su estrés. Allí se reúnen nueve habitantes de ciudad (los que dan nombre a la serie). Dirige el complejo Masha (Kidman), que les tiene algo preparado para sus 10 días de estancia que no se esperan. Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall, Manny Jacinto, Melvin Gregg, Samara Weaving y Asher Keddie completan un reparto lleno de nombres y caras conocidas.

Cinco más: la segunda temporada de Truth Be Told (Apple TV+), la 23 de Testigo mudo (Movistar+), la segunda de Todo va a ir bien (Movistar+) y los estrenos de Reservation Dogs (Disney+) y de La directora (Netflix).

'Condena' (23 de agosto, Movistar+)

Conducía bajo los efectos del alcohol cuando Mark Cobden (Sean Bean) arruinó su vida. Padre de familia y profesor, atropella a un hombre que muere como consecuencia de su imprudencia al volante. Le condenan a cuatro años de prisión y una vez dentro debe hacer frente a un mundo desconocido para él. Su carácter y su vida fuera de esos muros lo convierten en blanco fácil para los presos más conflictivos. De ahí que el funcionario de prisiones Eric McNelly (Stephen Graham) tenga tanto que decir sobre cómo será su estancia allí.

Dos más: la segunda temporada de Work in Progress (Movistar Series) y la undécima de The Walking Dead (Fox).

'Solo asesinatos en el edificio' (31 de agosto, Disney+)

El catálogo de estrenos de Disney+ sigue creciendo y este mes le toca el turno a esta comedia escrita por Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman sobre tres desconocidos con una rara afición: los crímenes. Hasta ese momento todo eran teorías e interés, hasta que de pronto los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez se ven envueltos en un asesinato real en un edificio de exclusivos apartamentos en una de las zonas más ricas de Nueva York, el Upper West Side. El peculiar trío unirá esfuerzos y conocimientos para desentrañar ellos mismos el caso y, mientras, graban un podcast con los detalles de su investigación.

Una más: la sexta temporada de Inside nº 9 (Filmin).