Cinco series de HBO que no te puedes perder

El sello de HBO tiene entidad por sí mismo y, aunque a veces pinche con algunos títulos, el estándar en la casa de Los Soprano, Hermanos de sangre y The Wire (series todas ellas que siempre aparecen en las listas de las mejores de la historia) suele ser alto. Su catálogo tiene muchos títulos entre los que elegir más allá de sus grandes 'clásicos' mencionados o no. Estas son solo cinco de los más apetecibles y recomendables.

'La amiga estupenda'

En España, el fenómeno literario de los últimos años adaptado por HBO ha sido Patria. En la cercana Italia, en colaboración con la RAI, La amiga estupenda. La cuatrilogía firmada bajo el pseudónimo de Elena Ferrante ha sido adaptada ya en su mitad. Las dos primeras novelas cuentan con sendas temporadas en las que ante la pantalla se ha visto pasar la infancia, adolescencia y parte de la juventud de Elena Greco y Raffaella Cerullo. O, como se les conoce en ese barrio napolitano embarrado y pobre que las vio nacer y crecer, Lenù y Lila. Dos personas totalmente opuestas que, pese a todo (celos, traiciones, mentiras, secretos…), conservan su amistad con el paso de los años. Su relación no es fácil y, a través de sus ojos y sus vivencias, la serie recorre también la historia de Italia desde los años cincuenta. Margherita Mazzucco y Gaia Girace les dan vida en su versión joven.

'The Leftlovers'

Tom Perrotta, autor de la novela Ascensión, colaboró con Damon Lindelof en la adaptación de esta para convertirla en una de las series de culto recientes mejor valoradas por la crítica internacional. Su primera temporada, todo sea dicho, se hizo algo pesada y acabó convirtiéndose en un peaje a pagar necesario para dar el salto a una segunda y una tercera de altos vuelos. Una vez que el guion se desmarcó de lo contado por la novela, The Leftovers alcanzó un nivel de calidad incuestionable. Desde ese juego con los títulos de crédito en unas cabeceras cada vez menos valoradas por la opción de ‘saltar’ implementada por las plataformas, hasta ese final que dejó a los espectadores en un mar de lágrimas. No es una serie fácil de ver, pero la experiencia resulta catártica y, aunque a veces lo que ocurre no tenga sentido, eso es lo de menos. El viaje de Nora (Carrie Coon) y Kevin (Justin Theroux) a través del duelo, de la pérdida y de sus traumas y taras merece la angustia. Todo empieza con ‘la partida’, ese evento en el que, sin explicación alguna, desaparece un 2% de la población mundial.

'Cormoran Strike'

Esta serie de la BBC que en España está disponible en HBO se basa en las novelas publicadas bajo pseudónimo por J. K. Rowling. Su protagonista, Cormoran Blue Strike (Tom Burke), es un veterano de la guerra de Afganistán que perdió parte de una pierna en el conflicto y que en su vuelta a casa se ha reconvertido en detective privado. Hijo renegado de una estrella del rock, tiene su oficina sobre una tienda de guitarras y ficha en el primer episodio a una secretaria llamada Robin Ellacott (Holliday Grainger). Ambos son un desastre en sus vidas privadas, pero en lo profesional hacen un gran equipo a la hora de resolver casos. Él pone el tesón, el empeño, la cabezonería y las pintas de cerveza. Ella suma el talento, las perspicacia y el don de gentes.

'Watchmen'

Damon Lindelof, responsable de The Leftovers y parte implicada en Perdidos, está detrás de esta adaptación (o más bien ampliación) del universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons para una de las novelas gráficas más veneradas: Watchmen. La serie no se ajustó a lo narrado en las viñetas, sino que sus guionistas apostaron por darle una continuación y meterse de lleno en un tema de calado como el racismo. En su momento hubo quien llegó a juzgar la trama como pasada en el tiempo (se recuperó como punto de partida lo ocurrido en Tulsa, silenciado durante décadas). La realidad y la muerte de George Floyd mostraron que Watchmen había dado en la diana. Al frente del reparto está Regina King y con ella nombres como Don Johnson, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens y Andrew Howard. No hace falta haber leído el cómic para ver la serie, pero su calidad bien merece la lectura.

'Beforeigners'

Puede que esta producción de HBO Nordic no sea de las más conocidas del catálogo de la plataforma, pero sin duda es una de esas series que entrarían en el capítulo de 'pequeñas joyas' Se trata de la historia de una pareja de policías que deben resolver un caso complicado. Hasta ahí, todo normal y poco novedoso. La gracia de Beforeigners está en el componente de ciencia ficción que la rodea. El mundo en el que transcurre todo es el presente, el actual, donde un extraño evento que nadie entiende atrae a gente del pasado y la lanza en al agua en Oslo. Los llamados beforeigners viene de tres épocas: la Edad de Piedra, la era vikinga y finales del siglo XIX. La convivencia y reinserción de estos refugiados temporales no es sencilla y da a la serie un toque diferente que la hace tan interesantes como divertida. Porque la dinámica que se establece entre el agente Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) y su compañera vikinga Alfhildr Enginnsdottir (Krista Kosonen) engancha.