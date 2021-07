Cinco series de Amazon que no te puedes perder

Bucear en las distintas categorías de Prime Video da alegrías como encontrarse con la versión americana de The Office, Anatomía de Grey, Héroes y Perdidos, por mencionar solo algunos 'clásicos' recientes de la televisión. Pero lo que tienen en catálogo y no comparten con nadie se engloba, en lo que a series se refiere, bajo el título de Amazon Originals y Exclusivos. Es decir, series suyas y ajenas de las cuales tienen los derechos de distribución. Las cinco recomendadas a continuación salen de ahí.

'Good Omens'

Hace solo unas semanas Amazon anunciaba que, al contrario de lo que se pensaba, Buenos presagios tendrá una segunda temporada.. Empezará a rodarse este mismo verano en Escocia. Así que Michael Sheen y David Tennant volverán a interpretar al ángel Aziraphale y al demonio Crowley, dos personajes muy queridos tanto por lectores como espectadores que, amigos desde el principio de los tiempos, unieron sus fuerzas en los primeros seis episodios para evitar el Apocalipsis. Good Omens, basada en la novela escrita a cuatro manos por Terry Pratchett y Neil Gaiman, fue una de las mejore series de 2019. Para su continuación, habiéndose acabado el material de partida, Gaiman, que repite como productor ejecutivo y showrunner, ha comentado que recurrirá a las ideas que tanto él como Pratchett comentaron sobre lo que les gustaría hacer con este par de amigos. Lo tiene todo (o casi todo) pensado. La continuación está en buenas manos.

'The Expanse'

Rescatada por Amazon tras la cancelación de Syfy, cuenta con una sexta y última temporada confirmada. De momento, lo que hay disponible en el catálogo son las cinco primeras. Más que suficiente, porque, pese a ser una serie de ciencia ficción y ambientada en el espacio, The Expanse va mucho más allá tejiendo una compleja red de personajes mezclando el thriller, la aventura y el drama político y social. Basada en las novelas de James S.A. Corey, se trata de una serie de culto por muchas razones. Merece una oportunidad tanto si se es fan de las naves espaciales y los planetas inventados, como si no. Ambientada en el siglo XXIII y con una Guerra Fría entre la Tierra y Marte como telón de fondo, la desaparición de una rica heredera reconvertida en activista sirve de pistoletazo de salida para la acción.

'Homecoming'

Una tendencia recurrente en los últimos años que ya no sorprende es que una serie aterrice con la muletilla de 'la serie de tal o cual estrella de Hollywood'. Algunas, como Sharon Stone, pinchan en hueso. Pero no fue ese el caso de Julia Roberts con Homecoming. Se la jugó con una apuesta arriesgada (convertir un podcast en serie) y el resultado fue una primera temporada de capítulos cortos tremendamente adictiva que la hizo brillar como una mujer que ha de enfrentarse a su pasado, a los recuerdos olvidados y a una conspiración en torno a su memoria. Año y medio después Homecoming tuvo una nueva entrega, ya sin Roberts, pero con Monáe ampliando de manera muy digna el universo oprimente e hipnótico de este thriller.



'The Man in the High Castle'

Philip K. Dick se planteó la pregunta de qué habría ocurrido si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y escribió una novela con la respuesta. Huelga decir que el mundo dibujado y repartido entre los vencedores en ese supuesto habría sido muy distinto. Después vino Frank Spotnitz y convirtió aquella novela en una serie de culto que se cuece a ritmo lento, pone mucha atención en los detalles y su mundo distópico y que acabó en su cuarta temporada. Sus protagonistas iniciales fueron la miembro de la resistencia Juliana Crain (Alexa Davalos); el agente doble Joe Blake (Luke Kleintank), el obergruppenführer John Smith (Rufus Sewell) y el ministro de Comercio japonés Nobusuke Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa).

'Picard'

Uno de los grandes aciertos de Star Trek: Picard (y tiene muchos) es no limitar su capacidad para entretener y enganchar al espectador dirigiéndose solo a un público familiarizado con Star Trek. Si se es parte del universo trekkie, mejor. Pero si no se es, no pasa nada. La serie protagonizada por Patrick Stewart ofrece un viaje a los confines del universo de la mano del mítico capitán de la Federación. Eso sí, en esta aventura (la segunda está por llegar aún) ha perdido sus galones como tal. Al menos, a los mandos de la nave. Ahora quien da órdenes en el puente de mando es el capitán Ríos (Santiago Cabrera). Juntos dan forma a una tripulación que completan Michelle Hurd y Alison Pill en su misión para salvar al personaje de Isa Briones, caído en las garras del de Harry Treadaway.