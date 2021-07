Cinco series con capítulos cortos para vérselas de una sentada

Es verano, hace calor y puede que no apetezca la perspectiva de sentarse en el sofá y comenzar a ver una de esas series aclamadas por crítica y público con muchas temporadas y capítulos de una hora. Para todos aquellos que les dé pereza enfrentarse a esa imagen, esta es una pequeña selección de cinco grandes series con capítulos de una media hora de duración que enganchan desde el principio y pueden verse, al menos de temporada en temporada, de un tirón.

'Upload' (Amazon Prime Video)

Como una muñeca rusa. Así es Upload, la serie de Greg Daniels que nació como un monólogo para SNL, pasó por una fase de idea para una novela y acabó siendo una de las mejores series del pasado año. En palabras de su creador, "una sátira sobre la desigualdad de ingresos y la degradación medioambiental". Eso, para quienes quieran la lectura profunda, porque Upload es mucho más: una mezcla de ciencia ficción con un misterio a resolver, romance y comedia. Todo contado a buen ritmo, con agilidad, un diseño de producción futurista plagado de inventos y dos protagonistas, Nathan Brown (Robbie Amell) y Nora Anthony (Andy Allo), con mucha química y frescura. Nathan es un exitoso treintañero que sufre un accidente de tráfico que envía a su conciencia a un paraíso virtual en el que Nora es algo así como su operadora de confianza dentro del servicio de atención al cliente.

'Fleabag' (Amazon Prime Video)

El humor y la crítica que siempre llevan impresas las series de Phoebe Waller-Bridge no son aptas para todo tipo de públicos, pero Fleabag se merece una oportunidad. Con seis episodios de menos de media hora por temporada, la mejor de las dos es la segunda, en la que entra en escena el llamado ‘hot priest’ interpretado por Andrew Scott. La madrastra de Fleabag (así se llama el personaje de Waller-Bridge) es Olivia Colman. Otra razón más para verla. En cuanto a la historia, es la de una joven con muchos problemas que no sabe muy bien cómo afrontarlos y va dando tumbos por la vida chocándose de lleno con una sociedad que no la entiende. A veces, ni ella misma se entiende.

'Catastrophe' (Movistar)

La paternidad y la vida en pareja vistas a través del prisma de dos genios de la comedia como Rob Delaney y Sharon Horgan se ajusta mucho más al mundo real que los anuncios de colonia y pañales. Ahí está la gracia de Catastrophe, en toda esa verdad que aporta y en la imperfección de sus personajes protagonistas. Su historia arranca como la de un americano exalcohólico de viaje de negocios en Londres que, tras una noche de juerga con una local, se muda al Reino Unido para formar una familia nacida de un embarazo no buscado. Ambos son desastrosos en muchos aspectos y por eso gustan tanto como personajes. Por eso y por su forma de abordar miedos, traumas y el día a día. Catastrophe puso ya punto y final con cuatro temporadas de seis episodios cada una.

'Mira lo que has hecho' (Movistar+)

Con otro tipo de humor, pero igual calidad, Mira lo que has hecho se mete de lleno también en lo que supone formar una familia, el reto de la conciliación y cómo todos esos cambios afectan a la familia. Berto Romero y Eva Ugarte vieron crecer a su familia y alcanzar la madurez de sus personajes en muchos sentidos a lo largo de tres temporadas que forman un todo. El cierre de Mira lo que has hecho tuvo un instante final tan redondo como precioso. A su fin y con el recorrido completo en la cabeza del espectador demostró lo que Berto Romero llevaba repitiendo tres temporadas, que su serie no era tanto sobre la paternidad, sino que "es más una historia de hijos (...), porque no todo el mundo es padre, pero todo el mundo es hijo".

'Sorry for Your Loss' (Facebook)

Este año que tanto se ha hablado del papel de Elizabeth Olsen en Bruja Escarlata y Visión y cómo su personaje afrontaba el duelo y la pérdida, esta actriz cuenta con una magnífica serie sobre esa misma temática que pocos conocen. En parte, porque no está en una de las plataformas para ver series más conocidas. Se llama Sorry for Your Loss, fue creada por Kit Steinkellner, cuenta con dos temporadas de 10 episodios de media hora y puede verse, gratis, en Facebook. Es la historia de una mujer y cómo afronta la muerte de su marido. Eso sí, no está doblada, hay que verla en inglés con subtítulos.