Los millennials gallegos son la generación Xabarín, en referencia al programa infantil que arrasó en las tardes de la TVG a finales del siglo pasado. No solo entre los niños, sino también entre adolescentes y adultos, enganchados a series como As Bólas Máxicas (Dragon Ball) o a los videoclips musicales, protagonizados por bandas históricas y grupos emergentes. Luego la producción propia menguó, el espacio languideció y el Xabarín Club terminó siendo desterrado a la TVG2.

Esta semana, A Mesa pola Normalización Lingüística presentará una Proposición No de Ley de Iniciativa Popular en el Parlamento de Galicia para que la televisión autonómica ofrezca un canal infantil y juvenil "con programación atractiva, actual, educativa y de producción gallega", de modo que aumente la oferta en la lengua propia, que a juicio de la asociación ha sufrido un retroceso en la parrilla. La petición también incluye una app con juegos que recuperaría programas históricos, lo que no no supondría ningún coste.

"Es lamentable que no se puedan visualizar en gallego dibujos animados que tuvieron un gran impacto y éxito en Galicia, a los que no se les da continuidad en gallego en el mercado con sus productos derivados o en la propia TVG", critica Marcos Maceira, presidente de A Mesa, que decidió llevar la exigencia al Parlamento después de recabar unas 8.000 firmas en cuatro días. Aunque ya son suficientes, la campaña sigue abierta en la web de la entidad.