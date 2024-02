Cecilia Gessa: "La violación es una táctica más del maltratador para vejar a su pareja"

La cineasta y productora Cecilia Gessa (Madrid, 1977) ha abordado en su filmografía la homofobia y la violencia de género. En el cortometraje Nuestros hijos, protagonizado por Carolina Román y Luisa Mayol, dos madres discuten sobre un caso de acoso escolar que se desata tras un inocente beso entre dos estudiantes. En Princesa, Nerea Barros encarna a una mujer maltratada por su pareja, cuyo papel interpreta Harlys Becerra.

Cecilia Gessa reflexiona sobre el argumento de ambos cortos, que serán emitidos a través de este diario, a partir de sus experiencias personales. Ella también fue víctima de maltrato, aunque no llegó a ser físico. Sin embargo, en esta entrevista en vídeo deja claro que "la manipulación psicológica es una de las violencias más silenciosas e implacables", que puede afectar a cualquier mujer, independientemente de su estatus social o económico.

Princesa es una cinta dura. La víctima no tiene salida. Tampoco esperanza. Menos aún cuando recuerda cómo su novio la agredió sexualmente. "La violación es una táctica más del maltratador para vejar a su pareja", afirma la directora, quien sostiene que el agresor prefiere forzarla que mantener relaciones consensuadas. "Es su forma de decirle: me perteneces y vas a hacer lo que yo quiera, cómo y cuándo yo quiera", añade.

Nuestros hijos plantea varias cuestiones espinosas. Qué hacer si acosan a tu hijo, pero también cómo actuar si él es el acosador. Cómo debería comportarse una madre si supiese que su niño es gay y, sobre todo, qué ocurre cuando la propia madre es una homófoba. Es más, ¿podría ese chaval odiar a un compañero homosexual? ¿Acaso él también no lo es? Demasiadas preguntas, a las que trata de responder la cineasta al tiempo que siembra más interrogantes sobre el auge de la extrema derecha y sus consecuencias.

La cineasta y productora Cecilia Gessa. — Jaime García-Morato

Cecilia Gessa también analiza el argumento de Despierta, que describe la relación asimétrica entre dos mujeres heterosexuales y maduras, lo que le ha dado pie para profundizar en las segundas oportunidades, en la felicidad ajena a costa de la propia y en la manipulación psicológica, como ya había hecho en Princesa, pero ahora desde otra perspectiva. Eulàlia Ramón y Mónica Bardem dan vida a las protagonistas de su último corto.

Ambas actrices son la excusa para hablar de dos sagas familiares de artistas, incluida la suya propia: los Bardem y los Gessa, aunque también tiene palabras de cariño para la viuda de Carlos Saura. Precisamente, la cineasta no tiene ninguna duda de que preferiría ejercer únicamente la profesión del director aragonés. Sin embargo, las dificultades del sector cinematográfico la han llevado a tomar las riendas de sus películas a través de su productora: "Si no fuera así, me costaría más sacarlas adelante".

"Me siento feliz y satisfecha con todos los proyectos que he levantado, porque en España es muy complicado", asegura Cecilia Gessa, quien reconoce que en su carrera ha tenido que enfrentarse a prejuicios y machismos. "No quiero que nadie me regale nada, aunque la profesión en nuestro país es muy precaria y la industria no está suficientemente valorada, pese a que hay muy buenos profesionales y contenidos".