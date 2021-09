Día Internacional del Chocolate: seis recetas con cacao para chuparte los dedos

El chocolate, además de ser antioxidante, ser bueno para el cerebro y ser un estimulante natural como la cafeína, es un manjar al que es difícil resistirse. A pesar de ser un 'alimento prohíbido' por su alto contenido en calorías (más aún cuando viene acompañado de azúcar), puede ser positivo para la salud consumirlo con moderación.

Es un alimento clave en la gastronomía, especialmente en la repostería. Se pueden hacer infinidad de recetas con el chocolate como ingrediente principal: tartas, galletas, helados, bizcochos, mousses, rellenos, bombones… Además, combina genial con frutas como la naranja, el plátano, o las fresas. Asimismo pueden prepararse bebidas de chocolate, como los batidos.

Aquí van X recetas para deleitar a tu familia o amigos y, por qué no, a ti misma:

Tarta de mousse de chocolate con trocitos de chocolate blanco

Tarta de mousse de chocolate con trozos de chocolate blanco. — Blog de Noelia Arcado www. noeliarcado.es

Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de galletas María, 80 gramos de mantequilla, 200 gramos de chocolate blanco (mejor de respostería), 300 gramos de chocolate negro (también de repostería), 4 huevos, 300 mililitros de nata líquida y sal al gusto.

Para preparar esta tarta primer tendremos que hacer lascas del chocolate blanco con un pelador o cuchillo, y después trocear el chocolate negro para que sea más fácil derretirlo.

Triturar las galletas hasta que queden molidas y mezclarlas con la mantequilla, que debe estar derretido. A la galleta le añadimos 50 gramos del chocolate blanco, hasta que quede bien integrado. Una vez tengamos una masa, la distribuimos en un molde y la aplanamos bien para reservarlo en el frigorífico.

El siguiente paso es separar las yemas de las claras y montar estas últimas hasta que queden a punto de nieve. Seguidamente, montar la nata sin que llegue a estar demasiado dura.

Volvemos con el chocolate negro y lo derretimos al baño María. Luego mezclarlo con las yemas una vez el chocolate se haya atemperado (no demasiado caliente pero aún líquido). Luego añadimos poco a poco el de merengue y la nata montada con mucho cuidado para que no se bajen. Debería quedar una mezcla esponjosa. Si se quiere un sabor más intenso, añadir una pizca de sal.

Luego añadimos 100 gramos de los trocitos de chocolate blanco a la mousse, para seguidamente extender todo sobre la capa de galletas de la tarta. Dejamos en el frigorífico al menos dos horas, para decorar la parte superior de la tarta con el chocolate blanco restante. Lo dejamos en el frigorífico al menos cuatro horas más ¡y listo!

Trufas de chocolate y coco

Trufas de chocolate y coco rallado:. — www.solorecetas.com/

Para esta receta vas a necesitar tan solo tres ingredientes: Una tableta de chocolate fondant, cuatro cucharadas soperas de mantequilla y coco rallado.

Primero ponemos en un bol la tableta de chocolate completamente troceada. Derretimos el chocolate al baño María y una vez que lo tengamos fundido, le añadiremos la mantequilla, sin apartarlo del fuego. Mezclamos con la ayuda de unas varillas hasta conseguir una masa homogénea.

Cuando tengamos todo bien mezclado, lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Pasadas unas horas, y cuando notemos que la mezcla esté bien dura, lo que tenemos que hacer es ir cogiendo trozos con una cuchara y dándoles una forma redonda. En este caso, podemos hacer uso de nuestras propias manos, aunque si las tenemos calientes, el chocolate se volverá a derretir.

Según vayamos haciendo las bolas, las rebozaremos en un poco de coco rallado y las iremos colocando en un plato. Una vez terminado la preparación de todas las trufas. Las meteremos a la nevera hasta el momento de ser degustadas.

Chocolate caliente de Nutella

Chocolate caliente con nutella. — Anna Bratiychuk / Unsplash

Para los días fríos esta receta muy fácil de hacer y se preparara en tan solo unos minutos. Necesitarás leche o la bebida vegetal que prefieras, Nutella o cualquier crema de chocolate, extracto de vainilla y el toppin que quieras echarle encima.

En primer lugar pon a calentar en un cazo la tercera parte de la leche junto la Nutella, no pares de remover hasta conseguir una mezcla compacta y homogénea.

Acto seguido añade la vainilla y vuelve a remover. Agrega la leche que queda y a fuego lento no pares de remover durante unos minutos hasta conseguir que el chocolate vaya espesando. Una vez que tenga la textura deseada, sirve bien caliente en un buen tazón y disfruta de todo su sabor. Puedes ponerla encima nata montada, unas mini nubes o más Nutella por encima.

Una auténtica delicia para tomar durante el desayuno o la merienda y que te vendrá perfectamente durante los días de frío y lluvia.

Smoothie de chocolate con plátano

Smoothie de chocolate con plátano. — Louis Hansel / Unsplash

Si en cambio hace calor y te apetece algo fresquito, esta receta también en super sencilla de hacer. Vas a necesitar una cucharada de miel, un plátano, dos cucharadas de crema de cacahuete, media taza de leche o la bebida vegetal que prefieras y una taza del chocolate que prefiras: con leche, blanco o negro.

En primer lugar vamos a calentar la miel en el microondas durante aproximadamente diez segundos. Haremos una especie de puré en la Thermomix —si la tuviéramos, aunque con una batidora convencional también es posible hacerlo—. En este puré mezclaremos el plátano, la miel, la crema de cacahuete y la leche de almendras. Veremos que queda una textura muy suave y esponjosa.

Luego derretimos el chocolate a baño maría y lo mezclamos con todo lo demás. Debemos asegurarnos que no queden grumitos. Una vez listo, lo dejamos enfriar en la nevera. Luego podemos servirlo y decorarlo con luego con unas rodajas de plátano.

Tarta de chocolate con dos ingredientes

Fuente:. — MissSuki / Pixabay

Esta tarta de chocolate se hace sin harina, reduciéndose a la mínima expresión, ya que se trata de una receta en la que solo se utilizan dos ingredientes: 3 huevos y 165 gramos de chocolate. Te recomendamos que no escatimes en la calidad de los mismos si puedes, ya que marcará la diferencia y se notará sobremanera teniendo en cuenta que no hay otros sabores que puedan engañar al paladar.



Derretir el chocolate en el microondas o al baño maría es opcional, así que elige el método que prefieras. Una vez derretido has de añadir las yemas de los huevos y batir con rapidez, o corres el riesgo de que cuajen. También tendrás que montar las claras a punto de nieve, que deberás añadir a continuación. Vierte la mezcla en un molde y hornéala a 170º durante unos 30 o 40 minutos. Luego, solo tendrás que dejarlo enfriar antes de darte un homenaje.

Golosina de arroz inflado y chocolate

Dulce de arroz y chocolate. — Martín Bruno / www.solorecetas.com

Esta receta es una golosina muy rica y sencilla de preparar. Para preparar varias de ellas necesitaremos 200 gramos de arroz inflado, 100 gramos de chocolate con leche, 60 gramos de chocolate, 12 avellanas y 12 confites.

Empienza preparando moldes pequeños para cupcakes, embadurnándolos con aceite de oliva. A continuación funde el chocolate con leche al baño María, para después mezclarlo con el arroz inflado hasta que éste esté completamente recubierto.

Luego, con la ayuda de una cuchara, comienza a llenar los moldes para cupcakes hasta la mitad con la mezcla de arroz y chocolate. Cuando vayas por la mitad, coloca una avellana, y a continuación sigue rellenando hasta completar el molde. Cuando estén listos, resérvalos en el refrigerador durante dos horas como mínimo. Una vez pasado ese tiempo, retira los moldes del frío y desmolda tus dulces.



Luego puedes hacer el mismo proceso con el chocolate blanco. Primero lo derrites, luego lo mezclas con el arroz inflado y lo guardas dos horas en el frigorífico.