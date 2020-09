Emilia Clarke denuncia machismo en el set de Juego de tronos

Emilia Clarke ha denunciado en numerosas ocasiones el sexismo en la industria del entretenimiento. La actriz ha vuelto a hablar sobre su experiencia en Juego de tronos, criticando actitudes machistas en el set de la serie, en concreto el doble rasero que observó respecto a las elecciones de vestuario para los personajes femeninos y algunos privilegios con los que contaban los actores frente a las actrices.

"Los chicos de la Guardia de la Noche, Jon Snow, llevan puesto un mamut lanudo todo el tiempo", explicó Clarke durante su paso por el Edinburgh TV Festival. "Cuando estábamos filmando cosas en un país caluroso y llevaban todas esas prendas puestas, tenían una bomba con su propio generador pequeño conectado al vestuario", relató, explicando que el artilugio servía para "bombear agua fría a unas tuberías y enfriarlas, de modo que por debajo tuvieran un sistema de refrigeración".

Sin embargo, la intérprete apuntó que a las actrices "no se les permitía eso". "Todo lo que pude conseguir fue que me levantaran la parte de atrás de la peluca", continuó Clarke. "Es demasiado difícil, llevo una peluca, no hacen compresas frías, tú mismo tienes que ponerte hielo", afirmó.

Parece que Clarke no es la única que estaba descontenta con el vestuario, ya que Nathalie Emmanuel también vivió un desagradable incidente debido al atuendo de su personaje, Missandei. "En mi primera temporada mi vestuario dejaba bastantes cosas a la vista y hubo un incidente con un extra que hizo un comentario al respecto en el set", reveló en una entrevista con la edición británica de Vogue. "Emilia enseguida me apoyó", admitió.

Juego de tronos concluyó en mayo de 2019 después de ocho temporadas. HBO mantendrá vivo el universo creado por George R.R. Martin con un spin-off titulado House of the Dragon que se desarrollará 300 años antes de los eventos de la serie principal y narrará la historia de la casa Targaryen.