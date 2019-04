¿Hay algo más puramente británico que la Familia Real, un chiste de los Monty Phyton, un discurso de Churchill,… o que Love Actually? Pues el marido de la Reina de Inglaterra nació en Grecia; Terry Gilliam, en Estados Unidos; la madre de Churchill era americana y el director Richard Curtis, el rey de la comedia romántica británica, nació en Nueva Zelanda.

¿No están Oasis, las Spice Girls y los Rolling Stones entre lo más popular de la música británica? Y eso que los padres de Liam y Noel Gallagher son irlandeses; la madre de Geri Halliwell, de Huesca; la de Mick Jagger, australiana y Cliff Richard nació en la India.

Pocas novelas reflejan mejor este país que las de Conan Doyle, Charlotte Bronte o George Orwell; aunque éste último nació en la India y la madre de Arthur Conan Doyle era irlandesa, al igual que el padre de Bronte.

En arte no hay sello más british que una obra de Tracey Emin y en ciclismo, que un descenso a lo Chris Froome; a pesar de que el padre de ella era chipriota y él nació en Kenia.

Y no le den más vueltas, si el diseñador John Galliano en realidad se llama Juan Carlos Antonio Guillén es porque su padre era de Gibraltar y su madre andaluza.

Todos son inmigrantes, y aún así, ¿alguien puede poner en duda que son Marca Gran Bretaña?

Esa es la razón por la que sus nombres aparecen grabados con pan de oro en los lomos de 2.700 de los 6.328 libros que componen The British Library (La Biblioteca Británica), la última obra del artista Dinka Shonibare que la Tate Modern de Londres acaba de adquirir y con la que busca demostrar y celebrar la diversidad de la población británica. Curiosamente, él hizo el camino contrario: nació en Londres pero se crió en Nigeria y Lagos antes de regresar.

"Quiero que la gente reflexione sobre las vidas de los inmigrantes y sobre el impacto de la inmigración en la sociedad, tanto positivo como negativo", explica el propio Shonibare a Publico. Porque esa condición de inmigrantes no quita para que sean "personas que han contribuido significativamente a la cultura británica en distintas disciplinas como las ciencias, el arte, etc".

Dos mil setecientas personas que han contribuido a hacer grande a este país que ahora quiere cerrar fronteras. Aunque Shonibane dice que el brexit "no es lo que me inspiró" reconoce que "sin duda me ha influido".

Porque, ¿cuánto talento se hubiera perdido Reino Unido en un escenario como el que se pinta ahora? Ahí está la actriz Helen Mirren, por ejemplo, una de las grandes sorpresas con las que se topó el equipo de documentalistas que trabajó mano a mano con Shonibane cuando descubrieron que su padre era ruso. Y otra de las actrices más populares del país, Emma Watson, nacida en Francia.

The British Library, 2014, por Yinka Shonibare. Tate Modern 2019. Oliver Cowling, Tate

La obra, que ocupa tres paredes repletas de baldas es una explosión de color. Porque los libros están forrados con diseños conocidos como Ankana o "impresiones en cera holandesa" que, en palabras de los responsables de la Tate, "revelan una completa relación entre colonialismo, apropiación cultural e identidad nacional". Porque fueron desarrolladas durante el siglo XIX en los Países Bajos como una imitación producida en masa de los batiks de Indonesia, por aquel entonces colonia holandesa.

Las telas más baratas fabricadas a máquina fueron mal recibidas en Indonesia pero en África occidental y central, sin embargo, fueron rápidamente adoptadas y absorbidas por las tradiciones locales. Ahora Shonibane, que las ha convertido en su sello, siempre presentes en su obra, las compra en mercadillos de Brixton, un barrio al sur de Londres.

¿Qué pasa con los otros 3.628 libros que no están grabados con nombres de inmigrantes? Muchos tienen los lomos en blanco

Pero ¿qué pasa con los otros 3.628 libros que no están grabados con nombres de inmigrantes? Muchos tienen los lomos en blanco porque, como explica Shonibare, "representan esas historias de inmigrantes que todavía tienen que ser contadas", dado que la página de la inmigración en Gran Bretaña todavía se está escribiendo.

Un tercer grupo llevan grabados los nombres de quienes han mostrado posiciones contrarias a la inmigración; cómo sino iban a estar ahí Margaret Tatcher o Nigel Farage. Shonibane confiesa a Público que "por lo general, en mi trabajo trato de evitar los puntos de vista únicos, por eso pensé que incluir un argumento contrario era una buena plataforma para el debate".

The British Library, 2014, por Yinka Shonibare. Tate Modern 2019. Oliver Cowling, Tate

La obra se completa con una página web en la que se pueden consulta algunas de las historias y la lista completa de nombres. Pero por si alguien tiene una urgente curiosidad, sepa que la representación española es aún mayor. En ella están la cantante Alex Cartañá -aunque aquí la llamen Cartana por aquello de que no tienen ñ- nacida en Sussex pero de padre español; Ana Patricia Botín, porque el Banco Santander es una de las principales entidades financieras de Reino Unido; la artista Ángela de la Cruz, nominada al premio Turner; el actor Alfred Molina, de padre madrileño; el poeta sevillano José María Blanco White; el periodista y miembro del gabinete Tatcher, Michael Portillo, hijo del escritor exiliado durante la Guerra Civil Luis Gabriel Portillo; la cantante y actriz famosa por Juego de Tronos y Harry Potter Natalia Tena, de padre vasco y madre extremeña; e incluso Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra y nacida en Alcalá de Henares.

En el apartado de glorias deportivas ahí están Fernando Torres, David Silva y Pepe Reina. Junto a Cristina Ronaldo o Mourinho. Y si le han entrado ganas de conocer más, estos son otros cuanto: el exprimer Ministro Tony Blair, de madre irlandesa; el cineasta Sacha Baron Cohen, de padre israelí; la cantante Rita Ora, nacida en Yugoslavia; la actriz Rachel Weisz, de padre húngaro y madre austríaca; Mark Knopler, de padre húngaro… Una nueva manera de entender qué es eso de la cultura british.