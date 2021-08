Existen series políticas (y buenas) más allá de 'El ala oeste' y 'Borgen'

No todo es El Ala Oeste de la Casa Blanca y Borgen cuando se habla de series políticas. Sí, la de Aaron Sorkin y la de Adam Price son de las mejores en lo suyo, pero el género cuenta con algunos otros ejemplos quizá algo más accesibles para el espectador medio e igualmente sobresalientes. Y una de ella, la primera de esta lista, ha conseguido que su personaje traspase la barrera de la ficción.



'Vota Juan'

A Juan Carrasco le conocimos en 2019 como Ministro de Agricultura y como "un tipo simple que ha conseguido muchas prebendas por saberse mover bien, por ser callejero, muy populista y decir las frases de Paulo Coelho más básicas del mundo", en palabras de Javier Cámara, quien le da vida. Dos temporadas después, Vota Juan y Vamos Juan, la tercera está en camino. En este tiempo, Juan Carrasco se ha convertido en todo un referente de la política seriéfila y tuitera, donde quien está detrás de su perfil no pierde oportunidad para sumarse a la conversación viral del día. Da igual cuál sea la situación política que se esté dando en el mundo real, Juan Carrasco ya ha estado ahí antes.

La primera tanda de episodios sirvió para presentarle a él y a su equipo. La segunda, como explicaba su creador, Diego San José, trataba sobre el rencor como motor. ¿Qué nos deparará la tercera? Para ponerse al día ante de que llegue, ambas (emitidas en TNT) están disponibles en Movistar+ y HBO. Venga Juan, la nueva entrega de esta serie de The Mediapro Studio, pasa ahora a HBO Max.

'The Minister'

Serie islandesa emitida en España en AMC, cuenta con un personaje como protagonista lleno de contradicciones, ambiciones, ego y populismo. Se llama Benedikt Ríkhardsson, está interpretado por Ólafur Darri Ólafsson y no duda en espolear a la población para que vote llegando al insulto ) si considera que hace falta y que así funcionará su llamado. Sus rivales (y también sus aliados) le miran con recelo. Sobre todo después de ese arranque de temporada en el que, por sorpresa y en pleno debate electoral, anuncia la alianza de la formación que lidera, el Partido por la Independencia, con los socialdemócratas. Política nórdica y algo que ocultar. Está disponible en VOD y son ocho episodios.

'Parliament'

Disponible en Filmin, se trata de una coproducción de Bélgica, Francia y Alemania. Es divertida, sus personajes se hacen querer y, además, muy instructiva sobre cómo funciona el Parlamento Europeo y cómo se cocinan las leyes comunitarias. El punto de partida de Parliament, serie creada por Noé Debré, es ese resultado a favor del Brexit de octubre de 2018. Con los británicos creyendo que tienen ya un pie fuera de la UE (la realidad ha demostrado que el proceso se ha alargado más de lo que pensaban de entrada), el joven francés Samy (Xavier Lacaille) aterriza en Bruselas como ayudante de un parlamentario rey del escaqueo llamado Michel Specklin (Philippe Duquesne). Allí coincide con otros asistentes que le sirven de guía en su andadura europea, la británica Rose (Liz Kingsman) y el alemán Torsten (Lucas Englander).

Parliment. — Filmin

'Veep'

Se puede ver en HBO. Esta sátira política de siete temporadas ya acabada ha sido aclamada por crítica y público. Protagonizada por Julia Louis-Dreyfus en el papel de la vicepresidenta de Estados Unidos Selina Meyer, fue creada por Armando Iannucci y sigue las peripecias de esta política a la que no le gusta ser la 'segunda' al mando y a todo su equipo. Está divorciada, tiene una hija y sabe moverse para intentar ganar protagonismo en la política de su país. Eso sí, no podría sin la ayuda de su jefa de gabinete, su ayudante personal, el director de comunicaciones… De la mano de todos ellos el espectador se adentra en el mundo de la política estadounidense en un tono muy distinto al de El ala oeste de la Casa Blanca y House of Cards.

'Baron Noir'

Muy en boca de todos tras el movimiento de Pablo Iglesias, esta serie francesa creada por Eric Benzekri y Jean-Baptiste Delafon para Canal+ Francia está disponible en España en HBO. Baron Noir, serie que gusta mucho entre la clase política española, tiene en su personaje principal, Philippe Rickwaert (Kad Merad), a un alcalde y miembro del Parlamento francés movido por la venganza personal. Sacrificado por su mentor, su carrera política da un giro con el que no contaba y le marca para el resto de sus decisiones, en las que busca todo tipo de alianzas (sin importar la ética) para salirse con la suya y medrar. Corrupción, ambición, venganza y mucho cinismo. Ese podría ser su lema de campaña.