Fernando González, conocido como Gonzo, sustituirá a Jordi Évole al frente del programa Salvados de LaSexta a partir de la próxima temporada, como ha adelantado Yotele. Évole anunció este jueves por la noche en el programa El Hormiguero de Antena 3 que el de este domingo sería su último programa como presentador del espacio.

En este programa con el que Évole se despide acude a Sant Ildefons, su barrio natal en Cornellà, para hablar con sus vecinos y hacer un retrato de cómo ha cambiado el barrio estas últimas décadas.

El periodista ha estado once años al frente del proyecto, que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la televisión española. Ha abordado temas y conflictos tabús o ha realizado extensas entrevistas a personajes como el Papa, Nicolás Maduro, Julian Assange, Mariano Rajoy, etc...

Évole también desveló a Pablo Motos que padece una enfermedad rara llamada cataplexia pero que nada tiene que ver con su decisión de dejar de presentar el programa. "Me di cuenta que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto. Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, 'mira, se cae de la risa'. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo. La última vez que me pasó estábamos grabando con Iniesta en Japón, me entró un ataque de risa que me caí de espaldas y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza", explicó.

Por su parte, Gonzo forma parte en la actualidad del equipo del programa El Intermedio, también de La Sexta. Es el reportero del espacio de humor y suele zafarse con los políticos españoles con incómodas preguntas. Pero también aborda temas sensibles como recientemente el de la eutanasia o como el de la inmigración.

Se incorporó a El Intermedio en 2010 pero antes saltó a la fama televisiva gracias al mítico programa Caiga quien caiga, en el que también formó parte del famoso elenco de reporteros vestidos de negro y también comandados por El Gran Wyoming.