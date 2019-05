Jordi Évole dejará de presentar 'Salvados' tras 11 años al frente del programa

El periodista Jordi Évole ha anunciado este jueves que dejará de presentar el programa Salvados tras once años al frente del programa de La Sexta. Durante una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, Évole ha anunciado que el próximo domingo, cuando se termina la temporada, será la última vez que presente este programa de actualidad, aunque continuará emitiéndose.

"Hoy estoy más nervioso que nunca", ha admitido antes de lanzar el anuncio de que deja el programa de su "vida" tras once años para emprender nuevos proyectos al considerar que "es el momento de dar un relevo". "Se ha cerrado un círculo. Me voy a reinventar", ha subrayado Évole, quien no obstante ha admitido que nunca podrá conducir un espacio de la "trascendencia y dimisión" de Salvados, en el que ha entrevistado a personajes de fama mundial como el Papa Francisco o Nicolás Maduro.

El periodista catalán ha renovado contrato con Atresmedia, por lo que seguirá vinculado al grupo de comunicación y a La Sexta, con un programa en prime time. "Son muchos quienes me han dicho que hay que saber retirarse a tiempo, pero yo voy a seguir haciendo televisión, además con un proyecto con el que tengo mucha ilusión", ha explicado.

En cuanto a la nueva cara que se situará al frente del espacio a partir de la próxima temporada, Évole no ha desvelado su identidad aunque se ha mostrado convencido de que hará que no se le eche de menos. "Quiero que sea esa persona la que lo comunique, aunque no sé si podremos mantener durante mucho tiempo el secreto", ha añadido Évole, quien ha agradecido el apoyo recibido por la audiencia durante estos años.