Henar Álvarez saca a la palestra la sexualidad femenina y el peligro de las relaciones desiguales en 'Ansia'

Lo anunciaba hace unos meses y acaba de hacerse realidad. Henar Álvarez, cómica, presentadora y guionista, da el salto al mundo de la novela con Ansia, una historia que retrata sin tabúes la feminidad, los efectos de las redes sociales y el peligro de las relaciones desiguales.

Aunque no es su primer trabajo editorial- publicó en 2020 La Mala Leche, un novela gráfica que entremezcla feminismo, maternidad y sexo en clave de humor- Álvarez asegura que el proceso para dar forma a 'Ansia' fue "distinto y emocionante", una ilusión que transmitió a sus más de 600.000 seguidores en Instagram al anunciar el proyecto: "He volcado todas las cosas que me obsesionan para crear esta trama y deseo muy fuerte que os guste", comentaba Álvarez al dar la noticia.

La protagonista del libro es una mujer ansiosa que vive dominada por sus impulsos y parece condenada a portarse mal, un personaje que nada tiene que ver con la autora, cómo ella misma ha afirmado: "No hay nada de mi en Nat, de hecho, si tuviese que decir que soy un personaje es probable que fuese otro pero no ella". Lo que sí que hay de Henar Álvarez en la novela es la lucha por reivindicar el placer de las mujeres, el deseo de que ahora sean ellas las que cuenten sus fantasías y pasen a ocupar el plano protagonista y, sobre todo, seguir revindicando el feminismo.

Hablamos con la cómica madrileña sobre el papel que juegan las mujeres en la cultura y sobre cómo la sexualidad femenina sigue siendo un arma arrojadiza. Sobre quién tiene el mando para cambiar la conciencia de la sociedad, Álvarez asegura no conocer la respuesta aunque con obras como 'Ansia' contribuye a que el placer de las mujeres empiece a verse como algo natural.

A pesar de haber estado dos años desarrollando la historia, Henar Álvarez terminó 'Ansia' en verano de 2023 aprovechando el parón de los programas en los que trabaja. Y es que desde junio de 2018 es presentadora de 'Buenismo Bien' de la Cadena SER, junto con Manuel Burque, también colabora con 'Estirando el chicle' y lidera, junto a Judith Tiral, el podcast 'El olimpo de las diosas', sobre la mujer en la historia y cómo ha sido tratada a lo largo de los años.