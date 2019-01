El horror nazi se va de gira

Unas gafas, el zapato de un niño con su calcetín dentro, una maleta, cientos de cartas, una lata de Zyklon B —un pesticida hecho a base de cianuro—, la hebilla metálica de un cinturón de las SS nazis... El museo de los horrores se hizo itinerante, la oficina de objetos perdidos de la barbarie llega a Madrid con un total de 600 objetos que —sobra decir— nadie reclamó.

Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos, condensa el horror nazi en 2.500 metros cuadrados y lo hace con un prólogo de lo más mundano: un zapato de mujer rojo. Simbólico por lo que tiene de augurio, pero también por una funesta ingenuidad, a saber; la portadora no intuía que ese tren le llevaba al infierno.

"La muestra empieza con el zapato porque queríamos representar la dignidad humana de la víctima. En Auschwitz tenemos más de 110.000 zapatos, pero, si se ven en una masa, no representan la humanidad única de cada uno de los propietarios de esos zapatos, que tienen una historia y una vida que contar", comenta Cywinski, director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, dedicado a la memoria de las víctimas de dicho campo de concentración, trabajo forzado y exterminio nazi, así como la conservación del propio espacio (Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau) y los objetos históricos que este contiene.

Fondos que nutren en su mayoría esta exposición itinerante de carácter internacional que llega a Madrid como único destino español y que viajará a otras trece ciudades europeas y americanas. El Centro de Exposiciones Arte Canal ha sido el lugar elegido para concentrar la esencia de un escenario atroz que se empezó a construir en 1940 y en el que fueron asesinadas alrededor de 1.100.000 personas de un total de 1.300.000 deportados.

Tan solo el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que comprende los campos Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1979, comprende 191 hectáreas, sin contar el tercero de los campos, Monowitz. 40 kilómetros cuadrados de la Polonia ocupada, un perímetro en el que se encontraban otros cerca de 50 subcampos y comandos externos donde se explotaba a los prisioneros como esclavos, construidos entre 1942 y 1945 en las inmediaciones de Auschwitz.

"Mucho más que hechos y datos"

"Esta exposición es una forma de llegar a esas personas que no se pueden permitir hacer un largo viaje para visitar el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau", explica Cywinski, para resaltar acto seguido la importancia este proyecto "ahora que está creciendo el antisemitismo, la xenofobia y el neonazismo". Propone este recorrido, creado por Musealia en colaboración con el Museo Estatal y otra veintena de instituciones y colecciones privadas, no solo desde el punto de vista "histórico", sino desde el "ético": "Es mucho más que hechos y datos, habla sobre la ética y la moralidad de nuestra sociedad".

Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos, que se podrá visitar en Madrid hasta el 17 de junio de 2018, cierra su emotivo recorrido a través de 25 secciones -dedicadas algunas, también, al contexto histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial-, con un poema de 1971 de la escritora francesa Charlotte Delbo, superviviente del campo, adonde fue enviada por ser miembro de la Resistencia.

"Tú que pasas por aquí/ a ti te ruego/ que hagas algo/ que aprendas un paso de baile/ algo que te dé el derecho/ de estar vestido con tu piel y tu vello/ aprende a caminar y a reír/ porque no tendría sentido/ a la postre/ porque son muchos los que han muerto/ mientras tú sigues vivo/ y no haces nada con tu vida".