Judith Kerr, autora de Cuando Hitler robó el conejo rosa, falleció este jueves a la edad de 95 años después de una corta enfermedad, informó su editor a Reuters.

"Con gran tristeza anunciamos que Judith Kerr OBE, autora e ilustradora de El tigre que vino a tomar el té, Cuando Hitler robó el conejo rosa, Mog, la gata despistada y muchos otros libros clásicos para niños, murió en casa a la edad de 95 años después de una corta enfermedad", dijo HarperCollins.

Nacida en Berlín, la familia de Kerr abandonó Alemania en 1933 para escapar del ascenso del Partido Nazi y llegó a Inglaterra a través de París.

La lucha de la familia por sobrevivir como refugiados empobrecidos en París y en Londres en tiempos de guerra fue el tema de la trilogía autobiográfica de Kerr que comenzó con Cuando Hitler robó el conejo rosa (When Hitler Stole Pink Rabbit), publicada en 1971.

El libro ha sido traducido a muchos idiomas y ha servido a los escolares como introducción a un oscuro capítulo de la historia. Ganó el prestigioso Premio del Libro Joven en Alemania, y en 1993 una escuela recibió el nombre de Kerr en su Berlín natal.

En una entrevista con Reuters en 2015, Kerr dijo que a medida que crecía pensaba más a menudo en los niños judíos de su generación que perecieron en el Holocausto, y en las vidas que podrían haber vivido. "Si tienes una vida que tanta gente no tenía, no puedes desperdiciarla", dijo a Reuters.

De joven, Kerr trabajó como diseñadora textil, profesora de arte y guionista en la BBC, antes de tomarse un descanso del trabajo para criar a sus dos hijos y a los de su marido Tom.

Mientras cuidaba a su hija Tacy –cuando era una niña pequeña–, Kerr inventó la historia de una niña y su madre que están tomando el té en casa cuando un tigre amistoso llega sin avisar, se come toda la comida y luego se va, para no volver nunca más.

"Habla el tigre", decía Tacy a menudo, y años después, cuando los dos hijos de Kerr estaban en la escuela y ella se preguntaba qué hacer a continuación, se le ocurrió la idea de un libro.

El tigre que vino a tomar el té (The Tiger Who Came To Tea en el título original inglés) salió en 1968 con gran éxito de crítica y ha sido un éxito de ventas desde entonces. Después publicó Mog, la gata despistada (Mog the Forgetful Cat), en 1970, el primero de una larga serie.

A Kerr se le preguntaba a menudo si el tigre tiene un significado oculto, y algunas personas han sugerido que podría representar a Hitler o a los nazis, invadiendo su casa y robando sus posesiones. Kerr descartó esto, diciendo que la idea del tigre simplemente surgió de una visita al zoológico con Tacy, y que la criatura era inofensiva.

"Nunca pienso en decirles a los niños pequeños qué pensar", dijo a Reuters con una sonrisa en 2015.