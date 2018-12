Que levante la mano quien sea capaz de ver un segundo de Love Actually mientras hace zapping y no quedarse hasta que termine, por mucho que ya la haya visto mil veces. Ninguno, ¿verdad? Porque es una de esas películas que no cansan nunca. Y la clave no está sólo en la historia; una parte fundamental del mérito son los escenarios.

Si Love Actually no se hubiera rodado en Londres, Love Actually no sería lo mismo. Sus calles, sus casas, su decoración navideña, sus tiendas y sus paseos son un elemento fundamental. Cuando uno se ve en el mismo lugar en el que estuvieron los actores, se produce una especie de magia. Si tú también quieres sentirlo y planeas viajar a Londres, empieza a marcar en el mapa: aquí tienes la ruta de los personajes de Love Actually.



La casa de Juliet: 27 St Lukes Mews



El escenario más especial de la película está en Notting Hill, a solo unas calles del famoso Portobello Market. Frente a la puerta del número 27 de St. Lukes Mews es donde tiene lugar una de las declaraciones de amor más bonitas de la historia del cine: esa en la que el personaje interpretado por Andrew Lincoln se declara en silencio al de Keira Knightley, la mujer de su mejor amigo. Y por eso, desde hace 15 años no paran de pasar también por esa puerta los seguidores de la película. Tantos que su propietario ha intentado sacarle la parte positiva y un cartel junto al ventana pide una libra para caridad por cada cámara de fotos que quiera inmortalizar la vivienda.

El término mews se utiliza para denominar las construcciones que durante los siglos XVII y XVIII se utilizaban como caballerizas de las viviendas —aunque también se denomina así a la calle en la que se encuentran—. Pero en el siglo XX estos edificios empezaron a utilizarse como vivienda y ahora están tremendamente de moda.

Un cartel junto al ventana pide una libra para caridad por cada cámara de fotos que quiera inmortalizar la vivienda del personaje de Keira Knightley en 'Love Actually'. (C.CASERO)

Por eso, que Juliet y Peter vivan en un mew nos aporta un dato más sobre los personajes. Porque su inquilino habitual es un profesional joven, con estilo… y dinero. Y si no, echen cuentas: el alquiler de uno como éste en Notting Hill ronda los 3.000 euros al mes.



La capilla donde se casan Juliet y Peter: Grosvenor Chapel

24 South Audley Street



Esta capilla no es precisamente la iglesia del barrio. Grosvenor Chapel está en el exclusivo barrio de Mayfair —exactamente a 4,5 kilómetros de la casa de Juliet y Peter— rodeada de los hoteles más lujosos de Londres y con Porches, BMW’s o incluso Rolls Royce aparcados frente a ella. Conseguir fecha para casarse allí no es fácil; la lista de espera es larga, así que suponemos que la relación entre ambos personajes también lo ha sido. Además, Juliet y Peter habrán tenido que hacer el curso prematrimonial obligatorio y un ensayo 1 ó 2 días antes de la ceremonia.

Capilla donde se celebra la boda en la película Love Actually.

La capilla, que siempre ha sido cristiana —ahí va otro dato sobre los personajes— se construyó en 1730 y no solo presume de que en ella se rodó la escena de la boda de Love Actually; una placa en su fachada recuerda que allí las fuerzas armadas de Estados Unidos asistieron a varios servicios entre 1939 y 1945, incluido uno destinado a dar gracias a Dios por la victoria de los aliados. Y una curiosidad: a Mark no le salió gratis su vídeo de Katie porque los invitados que realicen grabaciones durante las ceremonias, tienen que pagar derechos de autor a la iglesia.



La casa de Mark Barge House street: Junto a Oxo Tower Wharf (South Bank)



Y hablando del vídeo de Mark… Sólo por el viaje que se pega Juliet hasta su casa para pedirle la cinta, la pobre merece que se lo dé. Se ha tenido que cruzar Londres de punta a punta. Más de ocho kilómetros separan su mew en Notting Hill de la Oxo Tower, junto a la que vive el personaje interpretado por Andrew Lincoln. El apartamento está en Barge House street, en un edificio industrial. Y el paseo de Oxo Tower Wharf es hacia el que sale corriendo cuando se da cuenta de que Juliet ha descubierto su secreto. El edificio Oxo se construyó en el siglo XIX como central eléctrica para surtir al servicio postal y después de llegar a estar medio abandonada, desde 1996 se utiliza especialmente como estudio y residencia de artistas y diseñadores de todo tipo. Y en sus bajos hay tiendas repletas de objetos originales.

El banco de la confesión de Sam Gabriel’s Wharf



Este es el banco en el que Sam (Thomas Brodie-Sangster) le confiesa a su padrastro (Liam Nesson) que su estado de tristeza se debe a que está enromado de un compañera de clase. Un lugar al sur del río para una foto perfecta, con la catedral de St. Paul y la City de fondo. Pero ademas, fíjense en ese edificio de ladrillo rojo que se cuela en la derecha de la imagen: ¡es la Oxo Tower!. El banco de "el muelle de Gabriel", que es como se traduciría al castellano, está a menos de 100 metros de la casa de Mark.

La galería de Mark (el personaje de Andrew Lincoln): 26-27 de Great Sutton Street



La que no está tan cerca es la galería de arte de Mark. En la película nos hacen creer que está en la zona de Southbank pero el edificio que vemos está al norte del Támesis, exactamente a 30 minutos andando de la Oxo Tower. En la vida real es uno de los showrooms de la empresa de decoración con maderas Havwoods International.

El escenario de la infidelidad a Colin Firth: 1 de Blenheim Road (St. Johns Wood)



Jamie debe de ser un escritor de mucho éxito para poder permitirse esta espectacular casa con jardín diseñada por el arquitecto Norman Shaw. Está en el noroeste de Londres y su precio bien puede rondar los 1,6 millones de euros de venta o los 1.200 de alquiler a la semana. Pero lo más curioso de todo es que el propio Colin Firth vive a la vuelta de la esquina.

De compras con Emma Thompson y Alan Rickman: 3 Barrett Street, St. Christopher Place



Pasadizo de acceso a St.Christopher Place. (C.C)

He aquí el lugar perfecto para huir del bullicio de Oxford Street. Esta pequeña zona peatonal de tiendas, restaurantes y terrazas es como un oasis secreto. Para llegar a él se accede por un estrechísimo callejón desde Oxford Street. Y para que nadie se despiste, un reloj marca con una flecha el lugar exacto por el que adentrarnos en St. Christopher Place. Karen y Harry quedan para hacer sus compras en la plaza central, junto al árbol de Navidad y frente al local de la cadena de restaurantes italianos Carluccio’s.





Los grande almacenes donde trabaja Rowan Atkinson

Son uno de los grandes almacenes más famosos de Londres —aunque también están especializados en artículos de lujo y grandes firmas, resultan más asequibles que otros como Harrods o Liberty—, pero rara vez hemos podido ver los pasillos de Selfridges en el cine. Siempre están tan llenos que cerrarlos para un rodaje resulta carísimo. Con Richard Curtis hicieron una excepción sólo a la altura de nombres como Hitchcock, que rodó allí Frenesí. Pero el equipo de Love Actually también tuvo que poner de su parte porque el rodaje sólo podía ser a medianoche. El actual dueño de Selfridges es un magnate canadiense pero el nombre lo toma de su fundador, el norteamericano Harry Gordon Selfridges. Un tipo tan excéntrico que en 2013 le dedicaron su propia serie (Mr. Selfridges).

La vivienda oficial del Primer Ministro: 10 Downing Street



Rodar en el auténtico 10 de Downing Street sí que resultó imposible. Al que llega Hugh Grant al comienzo de la película está construido en los Estudios de Cine Shepperton, en la localidad de Surrey, al sur de Inglaterra. Fundados en 1931, hoy son parte de los famosos estudios Pinewood, los más famosos de toda Europa. Tanto, que han llegado a cotizar en la bolsa de Londres.

"El lado chungo de Wandsworth": 102 Poplar Road, Herne Hill



Así es como define Natalie, el personaje que interpreta Martine McCutcheon, la zona en la que vive con toda su familia. Pero olvídense de ello porque esa zona de Wandsworth es hoy uno de los últimos ejemplos de gentrificación de la capital británica. Hasta el punto de que el diario The Times la ha considerado en 2018 una de las mejores zonas para vivir de Londres. Históricamente siempre ha acogido a comunidades de emigrantes de todas las nacionalidades y ha sido una de las zonas de la ciudad con mayor numero de vivienda sociales.

El lugar de los reencuentros: Terminal 3, Heathrow Airport



Tanto las escenas con las que arranca la película —rodadas con cámara oculta el 21 de diciembre, el día de mayor actividad aérea del país— como las de los encuentros entre algunos de los personajes al final de la cinta, están rodadas en la terminal 3 de Heathrow, el aeropuerto internacional con mayor tráfico del mundo.

El restaurante de la declaración de Jamie: 5 quai de Rive Neuve, Marsella



Y aunque el local de la familia de Aurelia no está en Londres, si alguien se anima a terminar la ruta, que tome nota: es el Bar de la Marine, en Marsella.