Lucía Sócam, cantautora de la Memoria: "Es un orgullo haber cantado en tantos cementerios"

La cantautora Lucía Sócam es una de las personas que más veces ha cantado a pie de fosa. Lo ha hecho honrando a las víctimas del franquismo. Recuperando sus nombres y sus historias de vida. Acompañando con su voz a familiares que décadas y décadas después siguen buscando a los suyos. Siempre con una guitarra. Siempre preparada para difundir la Memoria con su música.

"Es todo un orgullo haber cantado en tantos cementerios. Empiezo mi activismo político en esto de la música a través de la recuperación de la memoria histórica cuando entro en contacto con una asociación que se funda en mi pueblo, las 19 mujeres de Guillena, y es cuando empiezo a conocer gran parte de mi propia historia, que no conocía, que no me habían contado (...) Es entonces cuando empiezo un camino de fosas comunes que aún no he terminado", explica.

Ese "camino de fosas" de Lucía Sócam le permitió descubrir la historia de su abuelo, un hombre que huyó de su pueblo y se alistó al Ejército republicano para luchar contra la dictadura y, también, la historia de la hermana de su bisabuela, Granada Hidalgo Garzón, una de las diecisiete rosas de Guillena, fusilada "por saber leer". Pero no solo. También le ha permitido acompañar a decenas de familias en la búsqueda de Justicia para los suyos desde los recónditos rincones de un pequeño cementerio hasta el Parlamento Europeo.

Ahora, tras 15 años cantando a la Memoria y a la lucha de los de abajo, la editorial Atrapasueños publica Lucía Sócam. Voz de la Memoria, una antología con las letras propias y ajenas interpretadas por la compositora y cantante, una entrevista realizada por el periodista Joaquín Recio, un CD con temas inéditos y, por último, una colección de textos firmados por diferentes personas que en algún momento acompañaron a Lucía en ese camino por la Memoria.

Entre las últimas se encuentran voces como la de Aitana Alberti León, hija de María Teresa León y Rafael Alberti, que describe a Sócam como "la voz de un ángel guerrillero"; la del pintor Vázquez de Sola; o la del historiador Paul Preston, que agradece a la cantautora que utilice la música como instrumento de divulgación ya que "su voz maravillosa hará llegar esa memoria a los que eran conscientes de la historia de su propio pueblo".

La antología llega cuando se cumplen quince años desde la grabación de su primer disco y precisamente cuando la propia cantautora está trabajando en el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que está realizando la exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla, donde podría haber más de 1.000 víctimas de la dictadura franquista. Allí está ahora mismo Sócam, "una trabajadora de la cultura", que también carga con los kilos de tierra que esconden a las víctimas republicanas.

"Es necesario abrir todas las fosas comunes, y ponerles nombres y apellidos a mis muertos, porque para mí todos son mis muertos, tengan mi sangre o no, tengan mis apellidos o no. Para mí son los míos y lucharé por hacer Justicia siempre. Sigue siendo una obligación, como activista memorialista, para seguir construyendo mi futuro", señala.

Lucía Sócam en un concierto en el Fuerte de San Cristóbal. — Eduardo Arreseygor / Eduardo Arreseygor

El compromiso de Sócam con la Memoria y los derechos a través de la música trae a colación la frase de Silvio Rodríguez que asegura que "todas las canciones, hablen de lo que hablen, son políticas". Sócam considera que "la música no se puede entender sin política "porque desde el primer momento el sistema que lo articula es político" y el es "mismo mercado el que te dice qué se vende, cómo se vende y cómo hay que enseñarlo".

En este sentido, la cantautora se siente afortunada por poder llevar la Memoria a las gentes a través de su voz y su guitarra. "Hemos comprobado que mucha gente que no va a conferencias, ni lee libros de investigaciones por muy interesantes que sean pero, sin embargo, rara es la persona a la que no le gusta la música y no puede dedicar dos o tres minutos a escuchar una canción. Es justo ahí cuando nosotros tenemos que lanzar el mensaje", señala.

El mensaje de Sócam le ha llevado a cantar a María Teresa León y a Blas de Otero, a recoger cartas y poemas de las mujeres del 27, a actuar en el último adiós a Marcos Ana en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, en el campo de concentración nazi de Terezín en la República Checa y a recorrer un amplio recorrido de fosas y exhumaciones. "Ojalá no fuera necesario. Ojalá, más pronto que tarde, consigamos vaciar todas las fosas comunes de este país y poner nombres y apellidos a sus huesos", sentencia.