Marcos Pereda: "Nombrar el mundo de una determinada forma es ver el mundo de una determinada forma"

Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), escritor, periodista y colaborador habitual de Público, nos habla sobre su última obra: Cantabria tierra de leyendas. En esta novela, el autor desarrolla su pasión sobre la historia de su tierra, sus tradiciones y mitos, poniendo de nuevo el foco en estas criaturas mitológicas que están, poco a poco, cayendo en el olvido.

Portada del libro 'Cantabria tierra de leyendas', escrito por Marcos Pereda - Editorial Librucos / cedida por el autor

Anajas, ojáncanos, cuélebres o brujas, todos ellos acuden a esta reunión entre dioses ancestrales que Pereda describe para dar a conocer diferentes historias de la cultura cántabra. Así, el autor trata de recopilar historias de toda la región, pero sin caer en elaborar un listado de leyendas al uso, sino creando un marco unificador. "Esta parte de la trama la tomé prestada de una cosa que hizo Neil Gaiman, que es pensar qué harían los dioses, si realmente existieran, cuando la gente dejase de creer en ellos, y lo llevé a Cantabria. […] Me producía mucho interés imaginar qué había sido de estas divinidades o estos personajes mitológicos […], y creo que una de las cosas que más harían -porque es algo que hacernos todos- sería reunirse con sus colegas y contar historias del pasado".

Además, esta trama se encuadra en una Cantabria con cientos de detalles que permiten conocer más a fondo la cultura de esta región. "Me dejé llevar y me divertí mucho escribiendo, quizás no solo una leyenda en concreto, sino todo el trasfondo etnográfico. Cómo se vivía en el día a día en los pueblos, cómo se celebraban los concejos, las campanas repicando…", describe el autor.

Pereda explica la importancia que tiene para él que el lector pueda conocer este contexto y "no se vea solamente la historia que estoy contando, sino que se alcance a ver el mundo en el que se está desarrollando". Algo que también trata de aportar con las palabras: "He intentado que estuviera todavía más volcado y que aparecieran más palabras típicas y expresiones, no me he cortado", describe a la vez que explica que esto es algo que realiza para "apreciar" y tratar "de forma natural" el lenguaje de la región. A fin de cuentas, destaca el autor: "Nombrar el mundo de una determinada forma es ver el mundo de una determinada forma".

El proceso creativo

Precisamente, es ese "entorno" en lo que él más se centra a la hora de escribir sus reportajes y lo que busca transmitir principalmente. "Siempre hablo de la importancia de estar allí, ver de dónde viene el viento, qué olores trae, cómo suenan las ramas cuando se mueven…", expresa; aunque reconoce que eso no es lo que demanda la mayoría de los medios, pero sí lo que a él más le gusta.

También confiesa que disfruta de aquellos momentos en que "el propio tema [del reportaje] te regala el tono" y la propia historia te va diciendo qué tipo de recursos usar o no. Es decir, "dejar que el propio reportaje se vaya construyendo a sí mismo".

Sobre la producción literaria de su comunidad, el autor defiende que "hay muy buenos escritores y muy buenos periodistas […], pero normalmente trabajan fuera de Cantabria". Expone que esto es algo que suele suceder en las regiones pequeñas, donde muchas veces unos pocos se reparten todos los asuntos; pero también cree que las nuevas tecnologías y la figura del freelance (como el propio entrevistado) están cada vez más presentes, y eso permite que se pueda escribir desde prácticamente cualquier lugar.

Ilustración de una anaja perteneciente al libro 'Cantabria tierra de leyendas'. — Elena Ibáñez / cedida por Marcos Pereda

Largo trabajo bibliográfico

Pereda confiesa que no sabe qué proyectos comenzará próximamente, pero asegura que aún pasará mucho tiempo antes de retomar todas aquellas otras leyendas que se quedaron en el tintero. "Ha sido realmente un proceso de escritura complicado", confiesa, ya que pasó largas horas consultando libros para recopilar todos estos cuentos. De hecho, el trabajo tuvo que ser aún más exhaustivo porque, explica, no hay tantos libros que recopilen historias de toda la región, sino que suelen centrarse más en cada valle. Algo que le sorprendió mucho cuando empezó con el libro.

"He intentado que esté cubierta toda la geografía de Cantabria, pero, bueno, seguramente alguien – porque aquí somos muy nuestros, somos de cada pueblo- eche en falta algo que se contaba en su pueblo", confiesa. No obstante, admite que el tono narrativo de la historia le ha permitido tener más herramientas para desarrollar estas leyendas y "no ofender a nadie en concreto porque la leyenda que le contaba su abuelo esté narrada de otra forma".