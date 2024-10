Muere a los 67 años Michael Newman, protagonista de la mítica serie 'Los vigilantes de la playa'

Michael Newman, conocido por su papel en la exitosa serie Los vigilantes de la playa (Baywatch en su versión original), ha fallecido a los 67 años tras una largo tratamiento contra el párkinson, según ha confirmado la revista People.

Newman padeció la enfermedad durante casi 20 años y murió el 20 de octubre debido a complicaciones cardíacas, rodeado de sus seres queridos, ha informado Matt Felker, un amigo cercano del actor y director de la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun.

Felker, que estuvo presente en los últimos momentos de Newman, ha compartido con la revista estadounidense una anécdota conmovedora: "Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y, en su estilo típico, me dijo: 'Llegas justo a tiempo'", recordando así el carácter optimista y valiente del actor.

Newman, nacido en Los Ángeles, ganó notoriedad en los años 90 como uno de los principales vigilantes de la playa en la homónima serie. De hecho él fue el único miembro del elenco que era socorrista en la vida real. Su participación fue de las más significativas, apareciendo en 150 episodios a lo largo de los 12 años que duró el programa, superando en cantidad de apariciones a la mayoría del elenco, excepto David Hasselhoff.

A pesar de su fama en televisión, Newman también trabajaba a tiempo completo como bombero, compaginando su carrera actoral con su labor en una estación. Continuó este trabajo hasta su jubilación tras 25 años de servicio. Posteriormente, se dedicó a recaudar fondos para la Fundación de Michael J. Fox, con el objetivo de encontrar una cura para el párkinson, enfermedad con la que fue diagnosticado a los 50 años.

En el documental dirigido por Felker, Newman compartió su experiencia conviviendo con esta dolencia, revelando que tomaba hasta diez medicamentos diarios y enfrentaba constantes episodios de ansiedad. Su relación con la enfermedad inspiró a muchos, y su compromiso con la causa fue una parte importante de sus últimos años.

David Hasselhoff: "Todos lo echaremos de menos"

David Hasselhoff, su compañero en la célebre serie, también ha rendido homenaje a Newman en redes sociales, recordando cómo este lo había salvado en varias ocasiones: "Newman era un guerrero... Literalmente me salvó la vida al menos cuatro veces". Hasselhoff ha compartido una fotografía de ambos durante un rodaje y ha añadido: "¡Qué hombre tan increíble! Todos lo echaremos de menos".

El legado de Michael Newman va más allá de su papel en la pantalla, siendo recordado por su valentía, bondad y su constante disposición a ayudar a los demás, tanto en su vida personal como profesional.