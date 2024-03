Muere el actor Michael Culver, el Capitán Needa en 'Star Wars'

El actor británico Michael Culver, conocido por su papel del Capitán Needa en la saga de Star Wars, ha fallecido a los 85 años después de una larga enfermedad. "Estamos muy tristes de confirmar el fallecimiento de nuestro amigo y cliente Michael Culver".

"Se trata de una carrera que abarca más de 50 años con papeles notables en Sherlock Holmes, Secret Army y, por supuesto, una de las más memorables escenas de muerte de la franquicia Star Wars", ha declarado su agencia de representación Alliance Agents a través de un comunicado publicado en The Sun.

Aunque su fallecimiento se produjo el pasado 27 de febrero, no ha sido hasta este miércoles 13 de marzo que se ha anunciado públicamente su muerte. Su representante ha señalado que trabajar con Culver durante la última década ha sido un auténtico "honor" y recuerda con orgullo haberle llevado "a algunos de los mejores eventos de Star Wars en el Reino Unido y en Europa".

El londinense acumula casi 140 títulos cinematográficos a lo largo de toda su vida, entre los que destacan las célebres series Pasaje a la India (1984) o Breakaway (1980), así como The Avengers, The First Churchills, The Befrienders, Miss Marple, Emmerdale Farm, The Adventures of Black Beauty, o más recientemente, Wallander y Doctors.



Asimismo, participó en El regreso de Sherlock Holmes, serie emitida entre 1986 y 1988. En Star Wars: el imperio contraataca, la segunda cinta de la trilogía original, compartió pantalla con Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Billy Dee Williams.

Desde comienzos de los 2000, Culver dejó en un segundo plano su labor interpretativa en el cine para dedicarse en cuerpo y alma al activismo político, tal y como han subrayado desde su agencia. A partir de entonces, participó en varias obras de teatro de carácter político en su ciudad natal y tan solo desempeñó algunos pequeños papeles en largometrajes de ciencia-ficción como Servants y Quarters.