Muere Amado Jaén, autor de 'Un rayo de sol'

Amado Jaén, bajista del famoso grupo de los setenta Los Diablos y autor de temas tan conocidos como Un rayo de sol, ha fallecido a los 74 años de edad tras ser intervenido de una grave dolencia, según han informado fuentes próximas al músico.

Jaén nació en 1949 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona ) y se incorporó a Los Diablos en sus inicios, cuando el dúo formado por el cantante Agustín Ramírez y el bajista Enrique Marín se convirtió en cuarteto con Amado al bajo y Emilio Sancho a la batería.

Un rayo de sol, el primer éxito comercial del grupo, fue una adaptación del tema Fernando que cantaba Sheila y a la que Amado Jaén cambió la letra.

Repertorio de éxitos

El bajista y compositor también fue autor o coautor de otros temas míticos del repertorio veraniego, como Acalorado, Oh oh July y Fin de semana, entre muchas otras.

Compuso, además, canciones para otros intérpretes, como Y solo tú, que cantaba Bacchelli, y adaptó canciones de dibujos animados de la televisión como Inspector Gadget, Luky Luke, Doraemon o Bola de Drac Z.

Letra de 'Un rayo de sol'

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

La la la la la la la la

La la la la la la la la

La la

La la

Un rayo de sol, oh, oh, oh

Me trajo tu amor, oh, oh, oh

Un rayo de sol, oh, oh, oh

A mi corazón, oh, oh, oh

Llegó y me dio tu querer

Que tanto y tanto busqué

Y al fin tendré

Y quiero ser parte tuya

Dentro de ti siempre estar

Ser quien construya

Tu alegría y felicidad

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

La la la la la la la la

La la la la la la la la

La la

La la

Y quiero ser parte tuya

Dentro de ti siempre estar

Ser quien construya

Tu alegría y felicidad

Seré quien vele tus sueños

Y daré gracias al sol

Que me hizo dueño

Me hizo dueño de tu amor

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

La la la la la la la la

La la la la la la la la

La la

La la

La la la la la la la la

La la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Sha la la la la, oh, oh, oh

Un rayo de sol, oh, oh, oh

Me trajo tu amor, oh, oh, oh

Un rayo de sol, oh, oh, oh

Me trajo tu amor