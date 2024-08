Muere Carlos Ferrando, histórico colaborador de televisión y de la prensa rosa en España, a los 76 años

El periodista Carlos Ferrando ha fallecido este miércoles a los 76 años de edad. El cronista fue pionero de la prensa del corazón en España y alcanzó la fama por su colaboración en el mítico programa de televisión Crónicas marcianas. Aunque llevaba tiempo retirado, todavía hacía apariciones esporádicas en algunos platós.

Sus familiares y otros seres queridos han comunicado la muerte del histórico periodista en sus redes sociales. Entre ellos, la actriz Alejandra Grepi ha lamentado la pérdida de a quien considera su "amigo del alma". Además, "hay que reconocerle su humor, ironía, sarcasmo y una forma de hacer que creó escuela", ha destacado.

Ferrando había trabajado en prácticamente todos los medios de comunicación especializados en crónica social. Sin embargo, antes de llegar a la televisión, había escrito para numerosas revistas y se había desempeñado como responsable de prensa para actrices y cantantes.

También ha llorado su muerte el presentador de televisión César Heinrich: "Me tengo que despedir de ti y aún no lo he colocado. Creo que en cualquier momento me vas a llamar para contarme lo que has visto en la tele", ha asegurado en su cuenta de Instagram.

Su muerte ha traído un enorme desconsuelo entre algunas de las figuras destacadas de la prensa rosa. En los últimos años, Ferrando ha pasado por los espacios del corazón como los programas Qué tiempo tan feliz o Sálvame.